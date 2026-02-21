Jesy Nelson spricht über den Kampf ihrer Töchter mit SMA1

Jesy Nelson (34) teilte auf Instagram jetzt ein emotionales Update zu ihrer Tochter Ocean. In ihrer Story zeigte sie ein kurzes Video, in dem die Kleine lächelt, nachdem sie versehentlich ihre Ernährungssonde herausgezogen hatte. "Ich habe vergessen, wie ihr kleines Gesicht ohne sie aussieht", schrieb die 34-Jährige zu dem Clip. Weiter erklärte sie: "Wir nehmen die kleinen Dinge wirklich als selbstverständlich hin. Was würde ich dafür geben, ihr kleines Gesicht jeden Tag so zu sehen." Jesy hatte ihre Zwillingsmädchen Ocean Jade und Story Monroe im Mai 2025 mit ihrem Ex-Verlobten Zion Foster bekommen – beide Babys kamen zu früh auf die Welt.

Kurz darauf machte die Sängerin öffentlich, dass beide Töchter an spinaler Muskelatrophie Typ 1 leiden. Diese neuromuskuläre Erkrankung führt zu fortschreitender Muskelschwäche und Muskelschwund. Aufgrund schwerer Schluck-, Saug- und Atemprobleme sind die Mädchen nun auf Ernährungssonden angewiesen. Jesy beschrieb ihren Alltag mit den Zwillingen gegenüber der Daily Mail als emotional extrem belastend: "Es gibt viele medizinische Dinge, die ich tun muss, mit denen ich immer noch wirklich zu kämpfen habe, um ehrlich zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass das Teil meines Lebens sein würde, und es ist schwer." Wenn die Babys während der notwendigen Behandlungen weinen, fühle sie sich, als würde sie ihnen wehtun. "Ich will einfach nur ihre Mutter sein", sagte Jesy.

Darüber hinaus engagiert sich die Britin intensiv dafür, dass der National Health Service in England den standardmäßigen Fersenbluttest um eine Untersuchung auf SMA1 erweitert. Ihre Petition hat laut Daily Mail bereits über 120.000 Unterschriften gesammelt. Dabei fordert Jesy die britische Regierung auf, das Screening zu finanzieren und den Prozess zu beschleunigen. Der Test kostet nur etwa ein Pfund und hätte ihren Töchtern bei einer früheren Diagnose möglicherweise geholfen. Ihre Musikkarriere hat sie für ihre Kinder vorerst pausiert, wie sie kürzlich in der Radioshow Heart FM verriet: "Sie sind mein ganzes Herz und meine ganze Seele, mein Hauptaugenmerk, und ich möchte mich weiterhin voll und ganz für sie einsetzen."

Getty Images Jesy Nelson im Oktober 2018 in London

Instagram / jesynelson Jesy Nelson zeigt ihre Zwillinge 2025

