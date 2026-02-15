Jesy Nelson enthüllt früheren Umgang mit Abnehmen und Essen

Jesy Nelson (34) hat einen erschütternden Einblick in ihren früheren Abnehmzwang gegeben – und berichtet, wann und wo sie zu drastischen Mitteln griff. In ihrer neuen Prime Video-Dokuserie "Jesy Nelson: Life After Little Mix" erzählt die Sängerin, dass sie vor Videodrehs der Band heimlich Abnehmspritzen hortete und sich selbst unter massiven Druck setzte. Als sie während der Pandemie "gegessen hat, was sie wollte" und dann plötzlich für den Clip zu "Holiday" in Strandoutfits vor der Kamera stehen sollte, suchte sie panisch nach einer Schnelllösung. "Ich habe gegoogelt: 'Was ist der schnellste Weg, in fünf Tagen 6 Kilogramm zu verlieren?'", sagt Jesy. Ihre Mutter Janice White bestätigt im Gespräch mit der Daily Mail: "Ich wusste, dass sie vor Videodrehs zu Extremen greifen würde. Sie hat sich immer ausgehungert", erklärte sie.

In der Doku schildert Jesy, wie eng Essverhalten, Körperbild und mentale Gesundheit bei ihr verknüpft waren – besonders in den Jahren mit Little Mix, nachdem sie 2011 The X Factor gewonnen hatte. Sie erinnert sich an Drehs, vor denen sie tagelang kaum aß oder nur Diät-Cola trank. Janice erzählt, sie habe einmal Abnehminjektionen bei ihrer Tochter gefunden und sei in Tränen ausgebrochen: "Warum würdest du das tun?", habe sie sie gefragt. Auch in Interviews – darunter im Podcast "Great Company" von Jamie Laing (37) – macht Jesy einen Schritt zurück zu den Wurzeln des Problems: Sie habe als Kind gesehen, wie ihre Mutter sich "ständig wog" und Diätshakes trank, und das Verhalten übernommen. Die jahrelangen Online-Anfeindungen über ihr Aussehen verschärften die Krise, wie Jesy bereits in ihrer BBC-Doku "Odd One Out" offenlegte. 2020 verließ sie schließlich Little Mix mit der Begründung, der Gruppendruck habe ihre mentale Gesundheit massiv belastet.

Heute setzt die Musikerin ein sichtbares Zeichen gegen Body-Shaming. Nach der Geburt ihrer Zwillinge Ocean Jade und Story Monroe – die sie mit Ex-Partner Zion Foster teilt – schrieb sie in einem emotionalen Post, sie sei "zum ersten Mal stolz" auf ihren Körper und will, dass ihre Töchter nie so über sich denken wie sie einst. In einem weiteren Video Anfang Januar machte Jesy öffentlich, dass ihre Kinder mit spinaler Muskelatrophie (SMA) Typ 1 leben, und sprach kurz darauf über ihre neue Mission, Bewusstsein zu schaffen und anderen Müttern den Druck zu nehmen. Unter Schwarz-Weiß-Fotos mit ihren Babys appellierte sie: "Seid freundlicher zu euch selbst." Fans reagierten mit Wellen der Unterstützung: "Unglaubliche Frau, unglaubliche Mama", hieß es in den Kommentaren – Worte, die die Sängerin nun offenbar lauter hört als jede hasserfüllte Nachricht aus der Vergangenheit.

Getty Images Jesy Nelson im Dezember 2021

Getty Images Jesy Nelson bei den The Global Awards, 2019

Instagram / jesynelson Jesy Nelson mit ihren Zwillingen und Zion Foster im Mai 2025