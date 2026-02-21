"Hundert Prozent": Leigh-Anne bestätigt Little Mix-Comeback

Leigh-Anne Pinnock (34) macht Little-Mix-Fans Hoffnung: Die Sängerin kündigt ein Comeback der Erfolgsband an – und das ohne Wenn und Aber. In einem Interview bei der Radiosendung "Heart Breakfast" erklärte Leigh-Anne jetzt, dass es "zu hundert Prozent" eine Reunion geben werde. Darüber hinaus gab sie bekannt, dass sie den Kontakt zu ihrer früheren Bandkollegin Jesy Nelson (34) wieder aufgenommen hat, berichtet Daily Mail aus der Sendung. Jesys Zwillingstöchter wurden mit Spinaler Muskelatrophie Typ 1 diagnostiziert – eine schwere Zeit für die Familie. Leigh-Anne betonte, dass der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe auch heute noch zählt und die Musikerinnen weiterhin in engem Austausch stehen.

Auf die Frage, ob Little Mix wieder auf Tour gehen könnten, antwortete Leigh-Anne: "Ja, zu hundert Prozent. Wie könnten wir nicht? Zu hundert Prozent! Und wir sind irgendwie auch an diesem Legacy-Punkt." Wer die Wiedervereinigung lostreten würde, sei dabei zweitrangig: "Ehrlich gesagt wir alle. Es ist nur eine Frage des Wann. Gerade erkunden wir noch unsere Individualität und gehen unsere eigenen Wege. Dafür brauchen wir Zeit." Über Jesy sagte die Sängerin: "Wir haben uns natürlich gemeldet, als wir von ihren Zwillingen gehört haben. Es ist einfach verheerend. Wir haben alle Kontakt aufgenommen und ich finde, sie ist sehr mutig mit dem, was sie tut." Jesy setzt sich aktuell dafür ein, dass Babys nach der Geburt auch auf die Krankheit SMA1 getestet werden. In ihrer Prime-Video-Doku "Jesy Nelson: Life After Little Mix" hatte sie zuvor geschildert, wie allein sie sich in der Endphase bei Little Mix fühlte und dass ihre Hilferufe damals nicht gehört worden seien.

Hinter Leigh-Anne, Jesy, Perrie und Jade liegt eine lange gemeinsame Geschichte: Die vier lernten sich 2011 in der britischen Ausgabe von The X Factor kennen, gewannen die Show und feierten als Little Mix weltweit Charterfolge. Nach unzähligen gemeinsamen Tourneen und Hits trennten sich ihre Wege, als Jesy 2020 ausstieg und später in der Prime-Video-Doku "Jesy Nelson: Life After Little Mix" von einer sehr belastenden Zeit und einem Suizidversuch erzählte. Trotz dieser schmerzhaften Kapitel betont Leigh-Anne nun, wie eng sie, Perrie und Jade weiterhin miteinander verbunden sind und spricht von einer Art Schwesternschaft. "Wir waren so lange zusammen, wir sind Schwestern", fasst sie im Radio zusammen. Während alle vier Frauen heute an ihren Solo-Karrieren und privaten Projekten arbeiten, bleibt die gemeinsame Vergangenheit für sie ein wichtiger Teil ihres Lebens – und Leigh-Annes deutliche Aussagen zur Reunion klingen danach, als wolle niemand dieses Kapitel für immer geschlossen sehen.

Getty Images Perrie Edwards, Jesy Nelson, Jade Thirlwall und Leigh-Anne Pinnock von Little Mix, 2019

Getty Images Leigh-Anne Pinnock, Sängerin

Instagram / jesynelson Jesy Nelson mit ihren Zwillingen und Zion Foster im Mai 2025