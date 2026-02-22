Perrie Edwards löst Modemarke nach Verlusten heimlich auf

Sängerin Perrie Edwards (32) hat ihre Modemarke Disora still und heimlich geschlossen. Die Firma Indigo Aura, die hinter dem Label stand, wurde laut Daily Mail nach der letzten Bilanzeinreichung beim britischen Handelsregister im Dezember 2024 aufgelöst. Die Marke bot lässige Kleidung wie Hoodies, Jogginghosen, Leggings, Shorts und Jacken an. Perrie besaß 50 Prozent der Anteile an dem Unternehmen, ihr Verlobter Alex Oxlade-Chamberlain (32) hielt 25 Prozent, während die restlichen 25 Prozent dem Geschäftsmann Bradley Churchill gehörten. Die letzten eingereichten Daten für das Jahr bis Dezember 2023 zeigten, dass das Unternehmen bereits Verluste von über 300.000 Euro angehäuft hatte.

Um die Marke wirtschaftlich nach vorne zu bringen, wurden vor rund zwei Jahren noch elf neue Firmenanteile an einen Großhändler aus der Textilbranche ausgegeben. Trotzdem flatterte Ende 2024 eine sogenannte Streichungsankündigung ins Haus, die das Aus der Firma einleitete. Seitdem ist klar: Indigo Aura wird aus dem Handelsregister gestrichen, Disora verschwindet vom Markt. Ein Vertreter von Perrie hat sich auf Anfrage des Portals bislang nicht zu der Schließung geäußert.

Aktuell konzentriert sich die Sängerin wieder voll und ganz auf ihre Solokarriere in der Musik. Ihr Debütalbum "Perrie" erschien im September 2025 und erreichte Platz drei der britischen Albumcharts. Die Musikerin hatte einst die Girlgroup Little Mix zusammen mit Leigh-Anne Pinnock (34) und Jade Thirlwall (33) gegründet, nachdem Jesy Nelson (34) die Band 2020 verlassen hatte. Eine mögliche Reunion der Gruppe sorgte kürzlich für Schlagzeilen, nachdem Jesy in ihrer neuen Dokumentation "Jesy Nelson: Life After Little Mix" auf Prime Video emotionale Enthüllungen über ihre Zeit in der Band gemacht hatte und sich Perrie auf Social Media versöhnlich zeigte.

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards, Musikerin

Getty Images Die Little-Mix-Mitglieder im März 2019 in London

Getty Images Jade Thirlwall, Sängerin