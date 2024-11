Fragwürdiger Arzt riet Jesy Nelson zu Brustvergrößerung

Jesy Nelson (33), ehemalige Sängerin der erfolgreichen Girlband Little Mix, hat kürzlich ein emotionales Geständnis über Instagram geteilt. Sie verriet, dass sie vor zwei Jahren kurz davor war, sich einer Brustvergrößerung zu unterziehen, nachdem ihr ein Arzt explizit dazu geraten hatte. Sie befand sich eigenen Angaben zufolge zu diesem Zeitpunkt in einer Phase großer emotionaler Unsicherheit, weshalb sie diesem zweifelhaften Ratschlag des Mediziners um ein Haar gefolgt wäre. Glücklicherweise habe sie kurz vor dem Eingriff aber noch erkannt, dass sie weniger mit ihrem Körper, als viel mehr mit ihrer Psyche haderte. So beschloss die Britin schließlich, die Operation nicht durchführen zu lassen – eine Entscheidung, die sie bis heute nicht bereut.

Der Post von Jesy auf Instagram wurde von einem Clip aus dem Podcast "Sisters in the City" mit Anna und Mandi Vakili begleitet, in dem die Schwestern über ihre eigenen Erfahrungen mit Schönheitsoperationen sprechen. Inspiriert von deren Ehrlichkeit, nutzte Jesy die Gelegenheit, um ihre Follower dazu zu ermutigen, sich gut zu überlegen, ob chirurgische Eingriffe wirklich notwendig sind, da sie nicht ohne Weiteres rückgängig gemacht werden können. Sie betonte: "Wir sind alle aus einem bestimmten Grund verschieden geboren und das ist verdammt schön."

Jesy, die Little Mix 2020 aufgrund psychischer Probleme verlassen musste, hat schon in der Vergangenheit offen über ihre Unsicherheiten gesprochen. So ist ihre Entscheidung, den Eingriff nicht durchführen zu lassen, nun ein weiteres Beispiel für ihren beeindruckenden Weg, hin zu mehr Selbstliebe und innerer Stärke. Bereits seit einigen Jahren setzt sich die 33-Jährige für weibliche Body-Positivity ein und inspirierte auf diese Weise schon viele ihrer Follower, ihren eigenen Weg zu finden und ihre Individualität zu feiern.

Getty Images Jesy Nelson auf einem Festival in Las Vegas im September 2017

Getty Images Little Mix-Mitglieder Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall, Perrie Edwards und Jesy Nelson

