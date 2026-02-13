Jesy Nelson wollte Little Mix nach zwei Jahren verlassen

Jesy Nelson (34) hat offenbart, dass sie bereits zwei Jahre nach ihrem Erfolg mit der Band Little Mix ernsthaft darüber nachdachte, die Gruppe zu verlassen. Nach ihrem Sieg im Jahr 2011 bei The X Factor erlebten Jesy, Jade Thirlwall (33), Perrie Edwards (32) und Leigh-Anne Pinnock (34) einen kometenhaften Aufstieg. Doch der immense Druck und die Aufmerksamkeit setzten der Sängerin stark zu. Im Podcast "Great Company with Jamie Laing" erzählte Jesy, dass es ihrer Familie, vor allem ihrem Bruder, zu verdanken war, dass sie der Band noch weitere acht Jahre treu blieb. "Mein Bruder meinte: 'Du bist viel stärker, als du dir selbst zugestehst, und ich glaube, du kannst das noch ein paar Jahre durchhalten'", erinnerte sie sich.

Jesy, die letztlich 2020 bei Little Mix ausstieg, blickt in der neuen sechsteiligen Prime Video-Dokumentation "Jesy Nelson: Life After Little Mix" auf ihre Zeit in der Band zurück. Sie schildert den Moment, als sie das erste Mal über einen Austritt nachdachte, und beschreibt, wie sie gemeinsam mit ihrer Familie die Pros und Kontras abwog. Besonders betonte sie die enge Freundschaft innerhalb der Gruppe, die zu einer der erfolgreichsten Girlbands aller Zeiten wurde. "Wir waren echte beste Freundinnen", erzählte Jesy bei der Premiere der Dokumentation. Auch bisher unbekannte Aufnahmen aus der Zeit mit Little Mix werden in der Serie zu sehen sein.

Abseits ihrer Karriere hat Jesy im Laufe der Jahre immer wieder persönliche Herausforderungen gemeistert. Ihr Ausstieg aus der Band wurde von den Medien oft falsch interpretiert, meint die Sängerin, weshalb sie in der Dokumentation ihre eigene Perspektive schildern möchte. Jesy betont zudem, dass es ihr wichtig ist, ein authentisches Bild ihrer Erfahrungen zu zeigen, um das Kapitel abzuschließen. Die Sängerin verbindet eine besondere Liebe zu ihrer Familie, die sie stets unterstützt hat, wie besonders ihr Bruder eindrucksvoll unter Beweis stellte. Zuschauer können die Doku ab dem 13. Februar auf Prime Video verfolgen.

Getty Images Perrie Edwards, Jesy Nelson, Jade Thirlwall und Leigh-Anne Pinnock von Little Mix, 2019

Getty Images Die Little-Mix-Mitglieder im März 2019 in London

Instagram / jesynelson Jesy Nelson, März 2025