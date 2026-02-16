Jesy Nelson teilt süße Schnappschüsse ihrer Zwillingstöchter

Jesy Nelson (34) hat auf Instagram neue, rührende Fotos ihrer Zwillingstöchter Ocean und Story geteilt – und zeigt damit, wie nah Freude und Sorge derzeit beieinander liegen. Die Sängerin, die die neun Monate alten Mädchen mit Ex-Partner Zion Foster hat, postete am Montag Aufnahmen aus dem Kinderwagen und am Dienstag ein Bild aus dem Krankenhaus, auf dem die beiden mit Nasensonden nebeneinander liegen, Händchen halten und fernsehen. Ocean und Story leben mit spinaler Muskelatrophie Typ 1, einer seltenen genetischen Erkrankung. Die Bilder entstanden in London, Jesy war dabei mit Freunden unterwegs und später mit den Mädchen in der Klinik.

In Gesprächen mit der Daily Mail schilderte Jesy offen, wie herausfordernd die täglichen medizinischen Prozeduren sind. "Es gibt so viele medizinische Dinge, die ich tun muss, womit ich wirklich noch kämpfe", sagte sie dem Blatt. Wenn die Babys weinen und schreien, fühle es sich an, als würde sie ihnen wehtun, "und ich hasse es, dass ich die Person sein muss, die das macht". Den Alltag beschreibt die ehemalige Little-Mix-Sängerin als emotionale Achterbahnfahrt: Manche Tage seien "wirklich verdammt sch***e, andere etwas leichter." In Jamie Laings (37) Podcast "Great Company" erklärte Jesy zudem die ernste Prognose bei SMA1, betonte aber, dass Ocean und Story bereits in Behandlung sind und sie hoffe, dass die beiden "alle Erwartungen widerlegen". Parallel setzt sie sich öffentlich dafür ein, dass die SMA-Diagnostik in das britische Neugeborenen-Fersenblutscreening aufgenommen wird – frühe Tests könnten laut Jesy vieles verändern.

Abseits der Klinik-Momente zeigt Jesy auch kleine, zärtliche Details aus ihrem neuen Familienleben: Die Zwillinge im Partnerlook mit rosa Mützchen und Bärenmäntelchen, Jesy, die zwischen Terminen kurz Freunde trifft und dann wieder bei den Mädchen ist. Die Musikerin nennt die beiden auf Social Media "Ocean bear" und "Story bear" und hält fest, wie sie Seite an Seite unter einer gestrickten Decke liegen. Während Ocean und Story vor der Geburt zudem vom Zwillings-zu-Zwillings-Transfusionssyndrom betroffen waren und in der 31. Woche zur Welt kamen, betont die Mutter heute vor allem ihre Stärke. "Meine Mädchen sind die stärksten, widerstandsfähigsten Babys", sagte Jesy im Podcast. Worte, die sie mit ihren Bildern unterstreicht – und die vielen Eltern in ähnlichen Situationen Trost und Gemeinschaft geben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jesy Nelson, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jesynelson Jesy Nelson schiebt den Kinderwagen mit ihren Zwillingen, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jesynelson Jesy Nelson zeigt ihre Zwillinge 2025