Ex Zion war während Jesy Nelsons Schwangerschaft gestresst

In ihrer neuen Doku-Serie "Life After Little Mix" öffnet Jesy Nelson (34) nun ihr Herz und nimmt die Zuschauer mit durch die emotionalen Höhen und Tiefen ihrer Schwangerschaft mit den Zwillingen Ocean Jade und Story Monroe. Stets an ihrer Seite: ihr damaliger Partner Zion Foster, der in einer bewegenden Szene erstmals ungefiltert über seine eigenen Gefühle spricht. Während Jesy rund um die Uhr ärztlich betreut wird, zieht sich Zion für einen Nachmittag zu seiner Mutter Maria nach London zurück. "Es ist stressig", gesteht er und erklärt, dass er nach außen stark geblieben sei, um Jesy Halt zu geben – obwohl der Druck auch auf ihm lastete. "Ich würde Jess niemals sagen, dass ich mich gestresst fühle, weil sie sich dann schlecht fühlen würde", verrät Zion laut Mirror.

Seine Mutter Maria versucht daraufhin, ihn zu beruhigen: "Du musst positiv bleiben und einfach darauf vertrauen, dass alles in Ordnung ist." Jesy, die aufgrund von Komplikationen wie dem seltenen "Zwillingstransfusionssyndrom" engmaschig überwacht wurde, zeigt sich in einer weiteren Szene tief dankbar: "Der Grund, warum ich das überstehe, ist, dass ich mit Zion zusammen bin, der mein Zuhause ist." Die Geburt im Mai 2025 wurde dann schließlich zum Wendepunkt, denn die Gesundheit der Mädchen erforderte besondere Aufmerksamkeit. Ocean Jade und Story Monroe erhielten später die Diagnose SMA Typ 1, eine ernste, aber behandelbare Erkrankung.

Kennengelernt hatten sich Jesy und Zion 2022 über gemeinsame Freunde, im September 2025 folgte die Verlobung. Umso überraschender kam kürzlich die Nachricht von ihrer Trennung nach vier Jahren Beziehung. Im Gespräch mit der Daily Mail erklärte die ehemalige Little Mix-Sängerin, sie habe sich in der Beziehung zunehmend unglücklich gefühlt, da ihre Zukunftspläne und die ihres Ex-Verlobten immer weiter auseinanderdrifteten. "Es war herzzerreißend", erinnert sich Jesy an den Moment des Abschieds. In der Doku, die laut Mirror bereits im vergangenen Jahr gedreht wurde, wirken die beiden dagegen noch innig verbunden und voller Hoffnung. Ab sofort ist die Serie auf Amazon Prime Video verfügbar und verspricht ehrliche, emotionale und intime Einblicke in Jesys Leben.

Instagram / zionfoster Zion Foster, Rapper

Instagram / jesynelson Zion Foster und Jesy Nelson im März 2025

Instagram / jesynelson Jesy Nelson mit ihren Zwillingen und Zion Foster im Mai 2025