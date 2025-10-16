Shitstorm wegen Tieropfer: Aurelia Lamprecht äußert sich

Aurelia Lamprecht, bekannt aus Love Island und als Influencerin, sieht sich aktuell einem massiven Shitstorm ausgesetzt. Der Grund: Auf Social Media berichtete sie kürzlich über eine traditionelle Zeremonie in Kolumbien, bei der ein Huhn geopfert wurde. Nun hat die Promihof-Kandidatin reagiert und die Situation in einer neuen Instagram-Story klargestellt. "Ich möchte etwas richtigstellen, da aktuell viele Missverständnisse und falsche Annahmen im Umlauf sind", begann sie und betonte: "Ich war bei diesem Ritual anwesend, jedoch nicht an der Handlung beteiligt." Sie erklärte, dass sie lediglich von ihrer persönlichen Erfahrung berichten und es nicht bewerten oder rechtfertigen wollte.

Aurelia schilderte weiter, das Ritual sei Teil einer kulturellen Tradition gewesen, die in bestimmten Regionen tief verwurzelt sei. Sie erklärte, dass solche Handlungen in anderen Kulturen eine andere Bedeutung hätten als in Europa und bat ihre Follower um ein respektvolles Miteinander in der Diskussion. "Ich weiß, dass das Thema sensibel ist und bei vielen Emotionen auslösen kann. Viele Details habe ich bewusst ausgelassen, da sie privat sind und respektvoll im Kontext der Beteiligten bleiben müssen", sagte die Influencerin. Sie betonte, dass die Zeremonie für sie eine persönliche Erfahrung gewesen sei, die sie teilen wollte, um ihre Community an ihrem Leben teilhaben zu lassen.

Der Grund für das umstrittene Ritual war laut Aurelia ein angeblicher Fluch, der auf ihr liegen sollte. Sie berichtete zuvor auf Instagram, dass ihr vor Ort gesagt wurde, sie sei verflucht. Ein Schamane habe ihr schließlich angeboten, mit einem alten Ritual den Fluch zu brechen. "Ihr könnt euch vorstellen, wie intensiv das war", erklärte die Reality-Bekanntheit und fügte hinzu, dass ein Tier geopfert werden musste, um den Bann endgültig zu lösen. "Das war für mich sehr schlimm, aber nur so konnte man alles auflösen. Das, was auf mir lag, war ebenfalls mit Blut besiegelt worden", berichtete sie weiter.

