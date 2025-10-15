Tier geopfert: Aurelia Lamprecht bekommt heftigen Shitstorm

Aurelia Lamprecht macht derzeit Urlaub in Kolumbien. Im Netz erzählt sie von einem übernatürlichen Erlebnis vor Ort – und erntet harsche Kritik. Die Love Island-Bekanntheit erzählt, man habe ihr gesagt, ein schwerer Fluch laste auf ihr. Daraufhin sei sie zu einem Schamanen auf einen Berg gebracht worden, um mithilfe eines alten Rituals den Fluch zu brechen. "Ihr könnt euch vorstellen, wie intensiv das war", schwärmt sie auf Instagram. Die Sache hatte jedoch einen Haken, wie Aurelia zugibt: "Leider musste dafür auch ein Tier geopfert werden. Das war für mich sehr schlimm, aber nur so konnte man alles auflösen. Das, was auf mir lag, war ebenfalls mit Blut besiegelt worden."

Für ihre Beichte, dass ein Tier das Leben für sie lassen musste, erfährt Aurelia rasch starken Gegenwind. Die Kritik ihrer Fans lässt die Influencerin jedoch an sich abprallen – in ihren Augen hat sie alles richtig gemacht. "Wie hättet ihr gehandelt, wenn euch jemand gesagt hätte, dass ihr sterben werdet, wenn ihr nicht sofort etwas unternehmt? Keiner von euch kann mir erzählen, dass er das einfach ignoriert hätte", ist sie sich sicher. Die Situation sei eben sehr dringend gewesen. Aurelia erinnert: "Ihr vergesst, ich bin in Kolumbien und nicht in Deutschland." In Lateinamerika seien solche Rituale kulturell nichts Ungewöhnliches.

Aurelia macht schon seit Langem kein Geheimnis daraus, dass sie an Übernatürliches glaubt. Im vergangenen Jahr erzählte sie auf ihrem Social-Media-Profil, dass sie seit ihrem neunten Lebensjahr immer wieder paranormale Erfahrungen sammelt – unter anderem habe sie die "Gabe", Geister zu sehen. "Das hat alles angefangen durch einen Todesfall in meiner Familie", erinnerte sie sich zurück und beschrieb: "Es ist immer so phasenweise – manchmal sehe ich Dinge, dann wieder nicht."

RTLZWEI / ITV Studios Germany Aurelia Lamprecht, "Love Island VIP"-Kandidatin 2024

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, TV-Bekanntheit

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht im Dezember 2023