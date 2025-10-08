Lola Weippert kehrt zurück: "FBoy Island" startet schon bald

Am 20. Oktober ist es endlich soweit: Lola Weippert (29) kehrt als Moderatorin zurück. Nach ihrem überraschenden Aus bei Temptation Island führt sie nun durch ein ganz neues Format. Bei "FBoy Island" stellt sich die Frage, welcher der männlichen Kandidaten wirklich die wahre Liebe sucht – und wer nur mit den Gefühlen der Mädels spielen will. Während über die 20 Männer in der Datingshow noch wenig bekannt ist, sind unter den Damen vertraute Gesichter. Die Single-Ladies sind Aurelia Lamprecht, Alexandra Leonhard sowie Reality-Newbie Lavinia Angelito.

Das Konzept der Show verspricht jede Menge Spannung und Emotionen. Die drei Frauen müssen herausfinden, wem sie vertrauen können und bei wem Vorsicht geboten ist: Manche der Herren sind nämlich nur auf der Jagd nach dem Preisgeld von 50.000 Euro. "Sie wickeln dich perfekt um ihren Finger und dann schnipsen sie dich eiskalt weg", beschreibt Lola das Vorgehen der zehn sogenannten FBoys. Wie der Trailer zeigt, wird es in der Show auch ernst – bei einigen Kandidaten, inklusive Love Island-Star Aurelia, fließen die Tränen. Streamen kann man die Show bei Prime Video.

Lola hatte zuvor seit 2021 "Temptation Island" sowie den Promi-Ableger Temptation Island V.I.P. moderiert – insgesamt begleitete sie neun Staffeln. Im Sommer wurde jedoch bekannt, dass sie durch Janin Ullmann (43) ersetzt wird, die zuvor Make Love, Fake Love moderiert hatte. Die neue "Temptation Island V.I.P."-Staffel, erstmals unter der Führung von Janin, ist am vergangenen Montag auf RTL+ gestartet. Mit dabei sind in diesem Jahr Aleksandar Petrovic (34) und Vanessa Nwattu, Marwin Klute und Melissa Heitmann (29), Brenda Brinkmann und ihr Freund Laurenz sowie Chiara Antonella (28) und ihr Partner Wladi.

IMAGO / Panama Pictures Lola Weippert, Moderatorin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im Juni 2025

Getty Images Janin Ullmann im Mai 2025