Deswegen würde Aurelia Lamprecht "gerne auf Frauen stehen"

Aurelia Lamprecht, unter anderem bekannt aus der Reality-TV-Show Love Island, gab kürzlich auf Instagram persönliche Einblicke in ihr Liebesleben. Die Influencerin, deren Herz damals von Henrik Stoltenberg (28) gebrochen wurde, wartet immer noch auf ihren Traumprinzen. Auf die Frage eines Followers, ob sie sich auch eine Beziehung mit einer Frau vorstellen könne, antwortete Aurelia in ihrer Story: "Frauen sind definitiv das schönere Geschlecht und manchmal wünschte ich, ich würde auf Frauen stehen. Wahrscheinlich hätte ich mir dadurch einiges an Problemen mit Männern erspart."

Mit dieser ehrlichen Einsicht der Influencerin bleibt ihr Single-Status weiterhin ein Thema, über das ihre Fans gerne spekulieren. Auch wenn sie grundsätzlich Positives über Frauen zu sagen hat, stellt Aurelia klar, dass sie sich emotional und romantisch nach wie vor zu Männern hingezogen fühlt. "Aber mein Herz schlägt nun mal zu 100 Prozent für Männer", betonte Aurelia gegenüber ihrer Community.

Aurelia fiel 2020 bei "Love Island" durch ihre sympathische und ehrliche Art auf und konnte viele Fans gewinnen. Obwohl ihr die Show nicht die große Liebe brachte, versuchte sie 2024 bei Love Island VIP erneut, den Traummann zu finden – jedoch ohne Erfolg. Ob sich das bald in der Datingshow "FBoy Island" ändert? Das neue Format wird im vierten Quartal 2025 auf Prime Video ausgestrahlt.

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Realitystar

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Influencer

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht im Dezember 2023

