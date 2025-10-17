Promi-BB: Sarah-Jane Wollny findet Pacos Verhalten "eklig"

Sarah-Jane Wollny (27) musste vorgestern das Haus von Promi Big Brother verlassen und zog damit den Kürzeren in der beliebten Reality-TV-Show. Während ihr Auszug für sie selbst zwar enttäuschend, aber in Ordnung schien, sorgte eine Szene bei der Übertragung für Gesprächsstoff. Als Sarah-Janes Name fiel, blendete Sat. 1 Mitbewohner Paco Herb ein, der deutlich freudig auf die Entscheidung reagierte. Im Interview mit Promiflash nimmt die Reality-TV-Darstellerin dazu kein Blatt vor den Mund und kritisiert Pacos Verhalten: "Ich habe nicht mitbekommen, dass Paco sich so extrem gefreut hat. [...] Aber charakterlich ist das schon ein bisschen eklig, muss ich sagen."

Sie erklärt weiter, dass sie von der Reaktion der Love Island-Bekanntheit nicht überrascht sei. "Wenn er davon ausgegangen ist, dass ich eine große Konkurrenz bin, ist es logisch, dass er sich freut", räumt sie ein. Der Wollnys-Star betont jedoch, dass die beiden sowieso wenig füreinander übrig hatten: "Ich glaube, dass bei Paco und mir generell keine Sympathie für den anderen da war." Pacos Freude bezog sich vermutlich auch nicht nur auf ihren Exit, sondern auch auf sein eigenes Weiterkommen. Doch sein Triumph währte nicht lange: Bereits am nächsten Tag war auch für ihn das Abenteuer "Promi Big Brother" vorbei.

Der Konflikt zwischen der 27-Jährigen und Paco könnte darauf zurückzuführen sein, dass beide auf ihre eigene Art sehr ambitioniert im Reality-TV unterwegs sind. Während Sarah-Jane als Teil der bekannten Wollny-Familie viel TV-Erfahrung hat, machte sich der ehemalige The 50-Gewinner vor allem durch seine früheren Auftritte in ähnlichen Formaten einen Namen. Solche Umstände können in einem Wettbewerbsumfeld leicht zu Spannungen führen, wenn unterschiedliche Persönlichkeiten auf engem Raum aufeinandertreffen. Sarah-Jane scheint jedoch mittlerweile mit der Situation abgeschlossen zu haben. "Aber das ist fein. Das ist in Ordnung für mich", betont sie gegenüber Promiflash.

Joyn / Marc Rehbeck, Joyn / Marc Rehbeck Collage: Sarah-Jane Wollny und Paco Herb

Joyn Sarah-Jane Wollny bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn Paco Herb bei "Promi Big Brother" 2025

