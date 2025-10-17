Darum packte Marc Terenzi bei Promi-BB über Verena Kerth aus

Marc Terenzi (47) hat bei seiner Teilnahme an Promi Big Brother keine Zurückhaltung gezeigt und offen über seine schwierige Vergangenheit und seine Ex-Partnerin Verena Kerth (44) gesprochen. Nach seinem Auszug aus der TV-Show gab der Sänger im Interview mit Promiflash jetzt bekannt, warum er sich entschlossen hat, so öffentlich über die Beziehung und die damit verbundenen Probleme zu sprechen. "Ich komme aus meiner Therapie und will offen und ehrlich sein. Rede über alles wirklich. Ich kann es rauslassen und irgendwann das Kapitel schließen", erklärte er. Zudem beteuerte der 47-Jährige, seit seinem Klinikaufenthalt keinen Kontakt mehr zu seiner Ex gehabt zu haben.

Im Gespräch erläuterte Marc weiter, dass es vor allem die für ihn belastenden rechtlichen Auseinandersetzungen mit der Münchnerin gewesen seien, die ihn dazu veranlasst haben, diese Themen nicht länger unausgesprochen zu lassen: "Ich rede nur über Verena, weil sie mich vor Gericht geschleppt hat", sagte er weiter. Er berichtete von einer zweijährigen Phase, in der er durch die gerichtlichen Verfahren keine Arbeit gehabt habe. Ein Freispruch durch die Staatsanwaltschaft habe die Sache zwar beendet, doch die emotionale und berufliche Belastung habe seine Spuren hinterlassen: "Zwei Jahre Hölle, gar keine Arbeit mehr", fasste er die Situation zusammen.

Verena selbst hatte sich bereits kurz nach Marcs Aussagen im TV zu Wort gemeldet. In ihrer Instagram-Story warf die Moderatorin dem Sender vor, ihre Sicht der Dinge nicht eingeholt zu haben: "Sat.1 hat bei 'Promi Big Brother' Szenen ausgestrahlt, in denen mein Ex Marc Terenzi über angebliche Gewaltvorwürfe spricht. Diese unkommentiert und ungeprüft zu zeigen, ohne meine Meinung einzuholen, ist unverantwortlich und auch juristisch fragwürdig." Zudem stellte sie die Vorwürfe als haltlos dar und schilderte, dass sie selbst unter der Beziehung gelitten habe.

Getty Images Marc Terenzi und Verena Kerth, Filmfestspiele Cannes 2023

Joyn Marc Terenzi bei "Promi Big Brother", 2025

Getty Images Verena Kerth im Mai 2023