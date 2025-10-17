Das hält Christina von Ex Aleks' Unterstützung bei Promi BB

Christina Dimitriou (33) und Aleksandar Petrovic (34) sind nicht gerade im Guten auseinandergegangen. Trotzdem äußerte sich der Ex-Partner der TV-Bekanntheit kürzlich sehr positiv zu ihrer Promi Big Brother-Teilnahme. Im Promiflash-Interview kann sie darüber nur lachen: "Ich war gestern schockiert, als ich das gehört habe. Tatsächlich in einer Show, da war ich baff. Also Hut ab. Danke für die Komplimente", sagt die Reality-Dame und fügt hinzu: "Aber ja, ich bin positiv überrascht. Das kann er mir gerne auch noch mal live sagen. Er konnte ja die ganze Zeit nicht, weil er nicht die Eier hatte. Vanessa ist eher diejenige."

Christina berichtet weiter, dass zwischen ihr und Aleks schon länger kein Kontakt mehr besteht. "Ich habe ihn nach der Trennung noch einmal bei The 50 gesehen. Da ist er aber ganz weit weg von mir gelaufen, damit bloß nicht irgendwas zusammen gezeigt werden könnte. Nicht, dass er zu Hause Stress kriegt", macht die gebürtige Dortmunderin gegenüber Promiflash deutlich. Die zwei TV-Stars trennten sich einst, nachdem der Influencer während ihrer Zeit bei Temptation Island V.I.P. mit der damaligen Verführerin Vanessa fremdgegangen war.

Umso überraschender waren die versöhnlichen Töne des Unternehmers in der "Late Night Show" von "Promi Big Brother". Darin beteuerte der 34-Jährige: "Ich wünsche ihr nichts Böses – im Gegenteil. Jetzt, mit dem Kind, wünsche ich ihr sogar den Sieg. Sie soll das Geld mit nach Hause nehmen und eine schöne Zukunft haben." Er schwärmte obendrein von ihr als fürsorglicher Mutter. "Man reift ja auch mit einer Geburt und man entwickelt sich weiter. Und ich denke, es wäre schön, einfach mal diese Seite zu zeigen. Das würde ich ihr wünschen", fand der Realitystar.

