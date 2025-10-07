Promi-BB-Spoiler: Harald guckt Désirée bei der Intimrasur zu

Désirée Nick (69) sorgt bei Promi Big Brother auch an Tag zwei für reichlich Unterhaltung. Wie Promiflash vorab vom Sender erfuhr, wird heute Abend ab 20:15 Uhr zu sehen sein, wie die Schauspielerin in der sogenannten "Musterwohnung" buchstäblich alle Hüllen fallen lässt. In voller Pracht betritt sie die Badewanne, gefüllt mit rotem Schaumbad, das sie selbst ironisch als "Tatort" bezeichnet. Während der Modedesigner ihr ein Glas Champagner reicht, kommentiert die einstige Dschungelkönigin augenzwinkernd: "Die Mutti rasiert sich schon…" Die Szene sorgt insbesondere bei ihrem Mitbewohner Harald (60) für großes Erstaunen, der anschließend ziemlich überrumpelt wirkt.

Der Designer gesteht daraufhin, sehr verwirrt von den Ereignissen des Morgens zu sein und erklärt: "Das muss man erstmal verarbeiten." Obwohl er bemühte Höflichkeit an den Tag legt, ist die Überforderung bei ihm spürbar, denn der Blick auf Désirées Intimrasur und die freizügige Darbietung sind für ihn ausgesprochen unerwartet. Die 69-Jährige selbst kann sich einen weiteren Seitenhieb nicht verkneifen und sagt: "Ich finde, der sollte dankbar sein. Wenn ich dafür Geld nehmen würde, wären ja auch Leute gekommen und hätten gesagt: Ich möchte dabei sein." Mit gewohnt spitzer Zunge unterstreicht die Entertainerin damit ihren Ruf als Provokateurin par excellence.

Schon in der ersten Live-Show präsentierte Sat. 1 besonders pikante Szenen von Désirée. Gemeinsam mit Harald stellte sie sich einer ungewöhnlichen Aufgabe: Die beiden sollten mit einer Polaroidkamera ihre verführerische Seite in Szene setzen. Der Designer schnappte sich die Kamera, während die Schauspielerin ohne Scheu posierte – sogar mit gespreizten Beinen. Dabei konnte sie sich einen frechen Kommentar nicht verkneifen und witzelte: "Big Brother, wie schmutzig du bist!" Die Aktion sorgte bei beiden für viel Gelächter und eine lockere Stimmung in der schicken Luxuswohnung.

Joyn Collage: Harald Glööckler und Désirée Nick bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn Désirée Nick und Harald Glööckler bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn Désirée Nick bei "Promi Big Brother", 2025