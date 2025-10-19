So steht Paco Herb nach "Promi Big Brother"-Auszug zu Laura

Paco Herb hat das Promi Big Brother-Haus verlassen müssen und zieht jetzt Bilanz zu seinem Aufenthalt in der Realityshow. Vor allem die Beziehung zu seinen Mitbewohnern sorgte immer wieder für Gesprächsstoff. Mit Laura Maria Lettgen (30) gab es Spannungen, die Paco auf mangelndes Interesse seinerseits zurückführt. "Vielleicht habe ich sie mit meiner Ignoranz dann so getriggert, dass sie keinen Bock mehr auf mich hatte. Also ich habe nichts Bestimmtes getan – ich war immer respektvoll und habe sie nicht beleidigt oder sonst was", betonte er und fügte im Promiflash-Interview hinzu: "Ich bin ihr einfach aus dem Weg gegangen."

Mit einer anderen Mitbewohnerin, Sarah-Jane Wollny (27), verband ihn ebenfalls wenig, was Paco nun erneut bestätigte. "Ich glaube auch, dass sie von Anfang an irgendwie gegen mich war", so der einstige The 50-Teilnehmer im Promiflash-Interview weiter. Er habe keinen Draht zu ihr gefunden und sieht ihren Auszug daher gelassen. Umso mehr freute er sich für seinen engen Vertrauten Achim, der weiterhin um den Sieg kämpft. "Ich bin sehr eng mit Achim gewesen und gönne ihm auf jeden Fall das Finale und auch den Sieg", erklärte er.

Neben Pacos Rückblick auf die Tage im Rohbau sorgte vor allem ein besonderer Moment beim Auszug von Sarah-Jane für Zündstoff. Bei der Live-Ausstrahlung hatte der Sender die freudige Reaktion von Paco eingeblendet, als verkündet wurde, dass die TV-Bekanntheit gehen musste. Im Gespräch mit Promiflash gab die Reality-TV-Darstellerin ehrlich zu: "Ich habe nicht mitbekommen, dass Paco sich so extrem gefreut hat. Aber charakterlich ist das schon ein bisschen eklig, muss ich sagen." Überrascht über die Siegesfreude ihres Mitbewohners war sie dennoch nicht. "Wenn er davon ausgegangen ist, dass ich eine große Konkurrenz bin, ist es logisch, dass er sich freut", erklärte Die Wollnys-Tochter und machte deutlich, dass es zwischen beiden ohnehin keine Harmonie gegeben habe.

Collage: Joyn/Marc Rehbeck, IMAGO / Panama Pictures Collage: Paco Herb und Laura Maria Lettgen

Joyn Sarah-Jane Wollny bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn / Marc Rehbeck Sarah-Jane Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2025