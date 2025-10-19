Liams Tod: Kritisiert seine Schwester hier Kate Cassidy?

Liam Payne (†31) bleibt auch ein Jahr nach seinem tragischen Tod ein Thema, das die Gemüter erhitzt. Anlässlich des ersten Todestages des ehemaligen One Direction-Stars am 16. Oktober äußerte sich seine Schwester Ruth Payne Gibbons auf Instagram. Dabei richtete sie scharfe Kritik gegen diejenigen, die ihrer Meinung nach Liams Tod für Aufmerksamkeit nutzen würden. Ein versteckter Seitenhieb gegen seine Freundin Kate Cassidy? "Manche scheinen leider mehr an dem Ruhm interessiert zu sein, den sie dadurch gewinnen können. Aber auf der menschlichen Seite sollten die Leute bedenken, dass es einen Sohn gibt, der ohne seinen Vater ist, Eltern ohne ihr Kind und ich bin ohne meinen Bruder verloren", schrieb sie.

Ruths Vorwürfe kamen nur Stunden, nachdem Kate auf TikTok emotionale Einblicke in gemeinsame Momente mit dem Sänger geteilt hatte. In einem Video zeigte sie eine als Abschied betitelte Szene im Park. "Dieses Video zeigte unsere letzte Stunde und unseren letzten Tag in diesem Leben", schrieb sie dazu. Cassidy veröffentlichte zudem ein weiteres Video, in dem sie offen über ihre Trauer sprach, und teilte auf Instagram ein Bild des Paares mit persönlichen Worten: "Ich werde dich für den Rest meines Lebens vermissen." Bereits im Vorfeld sprach die 26-Jährige über ihren Kampf mit Depressionen nach Liams Tod und betonte, wie wichtig es für sie sei, sich an den schweren Tagen beschäftigt zu halten.

Kate Cassidy geriet allerdings nicht zum ersten Mal in die Kritik wegen ihres Umgangs mit Liams Andenken. Vor Kurzem sorgte sie für Aufregung, als sie KI-generierte Bilder von sich und Liam auf Instagram postete. Diese Bilder, die eine vermeintliche Zukunft des Paares darstellen sollten, wurden von Fans teilweise als geschmacklos empfunden. Während einige versuchten, Kate Verständnis entgegenzubringen, stuften andere diese Handlung als unsensibel ein und verstärkten die öffentliche Debatte über Trauer und den Umgang mit privatem Verlust. "Wer macht so etwas? Natürlich hat sie jedes Recht, sich an Liam zu erinnern, aber das alles ist etwas zu viel. So etwas löst sicher bei Liams Liebsten etwas aus", wetterte ein ehemaliger Kollege des Musikers gegenüber Daily Mail.

IMAGO / Bestimage Liam Payne und Kate Cassidy, März 2024

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy im August 2024