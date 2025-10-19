Kerry Katona spricht über Kinderwunsch mit neuem Freund

Kerry Katona (45) hat offenbart, dass sie über einen weiteren Familienzuwachs nachdenkt. Die Reality-TV-Bekanntheit, die bereits fünf Kinder hat, erklärte in ihrer Kolumne im Magazin new!, dass sie sich vorstellen könne, ein Kind mit ihrem neuen Partner Paolo Margaglione zu bekommen. Der Italiener, der zehn Jahre jünger ist als Kerry, eroberte ihr Herz im Sommer, als die beiden sich bei der britischen Reality-Show "Celebs Go Dating" trafen. Kerry zeigt sich begeistert von ihrem neuen Glück: "Alles läuft so reibungslos mit Paolo. Ich bin definitiv offen für mehr Kinder – und ich weiß, meine Kinder würden sich für mich freuen, wenn es so käme."

Nicht nur die Harmonie zwischen Kerry und Paolo stimmt, auch ihre Kinder und Paolos Töchter haben sich gut miteinander angefreundet. Die Sängerin bezeichnet ihre neue Patchwork-Familie als einen perfekten Zusammenschluss, der nahtlos ineinandergreift. Während Kerry aktuell mit ihrer besten Freundin Katie Price (47) auf Tour ist, nutzt sie die wenigen freien Tage, um diese mit Paolo und den Kindern zu verbringen. Letzte Woche genoss die Familie gemeinsam eine Freizeitaktivität, was Kerry als "wunderschön" beschrieb. Trotz all des beruflichen und privaten Trubels scheint Kerry die Balance zwischen Familie und Karriere gefunden zu haben.

Die Pop-Ikone, die vielen als Stimme von Atomic Kitten bekannt ist, gibt privat gerne Einblicke in ihren Alltag als Mutter von fünf Kindern. Zwischen Proben, Reisen und Familienzeit pflegt sie eine enge Freundschaft zu Katie, mit der sie auf der Bühne über Höhen und Tiefen aus dem Rampenlicht spricht. Über Paolo berichtet die Musikerin, dass er Ruhe in ihren Alltag bringe und es sich natürlich anfühle. In ihren Schilderungen klingt durch, wie sehr sie gemeinsame Momente schätzt: ein Tag im kleinen Kreis, Ausflüge mit den Kindern, das Lachen am Abend – die Dinge, die aus einer neuen Verbindung nach und nach ein Zuhause formen. Es bleibt abzuwarten, ob das frisch verliebte Paar seine Pläne in die Tat umsetzt – und das gemeinsame Glück mit einem weiteren Kind komplett macht.

Imago Kerry Katona in London, 7. Januar 2025

Instagram / kerrykatona7 Paolo Margaglione und Kerry Katona im Oktober 2025

Getty Images Kerry Katona, Sängerin