Darum möchte Molly-Mae Hague unbedingt ein zweites Kind

Molly-Mae Hague (26) hat offenbart, dass sie sich ein zweites Kind wünscht – vor allem, um ihrer kleinen Tochter Bambi ein Geschwisterchen zu schenken. Der Reality-TV-Star sprach in einem Interview mit der Cosmopolitan über ihren Wunsch, den sie vor allem durch die enge Beziehung zu ihrer eigenen Schwester Zoe empfindet. "Mein Leben wäre ohne meine Schwester nicht dasselbe gewesen", erklärte Molly-Mae. Gleichzeitig betonte sie, dass sie diesen Schritt nicht nur für ihre Tochter machen will, sondern auch, weil es ein eigener Herzenswunsch sei. Für die Fans gibt es bald mehr Einblicke in ihr Leben: Am 18. Oktober startet die zweite Staffel ihrer Prime-Video-Doku "Molly-Mae: Behind It All".

Die neue Staffel wird neben Mollys privatem und beruflichem Alltag auch ihre Beziehung zu Tommy Fury (26) thematisieren. Nach einer Trennung im vergangenen Jahr, die in der ersten Staffel ausführlich behandelt wurde, sind die beiden mittlerweile wieder ein Paar. "Wir sind in einer viel besseren Phase und ich bin wahrscheinlich so glücklich wie noch nie", verriet Molly-Mae. Dennoch räumte sie ein, dass die Beziehung auch Höhen und Tiefen durchläuft. Aktuell wohnt das Paar, das sich 2019 in der Show Love Island kennenlernte und 2023 seine Tochter Bambi begrüßte, nicht dauerhaft zusammen. Wie Molly-Mae im Interview erklärte, arbeiten sie daran, ihre Partnerschaft öffentlich und privat neu zu definieren.

Molly-Mae wurde in Stevenage geboren und wuchs in Hitchin auf, während Tommy in Manchester aufwuchs. Die beiden verbindet nicht nur ihre gemeinsame Tochter, sondern auch eine intensive Zeit, die sie vor den Augen der Öffentlichkeit erlebt haben. Mollys Schwester Zoe, mit der sie als Kind sehr eng war, spielt eine zentrale Rolle in ihrem Wunsch nach einem Geschwisterchen für Bambi. Die erste Staffel ihrer Doku, die 2025 erschienen war, gab einen eindrucksvollen Einblick in Mollys Gefühlswelt während der Trennung von Tommy und zeigte, wie wichtig ihr die Familie in diesen schweren Zeiten war. Nun blickt das Paar nach vorne – und die Zuschauer dürfen erneut ganz nah dabei sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und ihre Tochter Bambi

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague (r.) und ihre Schwester Zoe im Juli 2024