Nach zwei Jahren: Annemarie Eilfeld macht Fehlgeburt publik

Annemarie Eilfeld (35) teilt auf Instagram ein sehr persönliches Ereignis öffentlich. Die Sängerin spricht von einer Fehlgeburt, die sie vor über zwei Jahren erlitt, und den tiefen Spuren, die dieser Verlust bis heute hinterlassen hat. Gemeinsam mit ihrem Partner Tim Sandt hegt Annemarie weiterhin den Wunsch nach einem weiteren Kind. In ihrem Beitrag teilt sie Gefühle von Scham und Schuld, die sie lange schweigend mit sich trug. "Ich dachte, wenn ich es tief in meinem Herzen verstecke, würde der Schmerz irgendwann verblassen. Doch er ist geblieben. Leiser – aber immer noch da", offenbart die DSDS-Bekanntheit.

Die Worte, die Annemarie wählt, verdeutlichen die enge Verbindung, die sie zu ihrem ungeborenen Kind spürt. Immer wieder stellt sie sich die Frage, wie das Leben des Kindes ausgesehen hätte: "Oft frage ich mich, wer du geworden wärst. Wie deine Stimme heute geklungen hätte. Wie dein Blick die Welt gesehen hätte." Sie gibt zu, lange versucht zu haben, ihre Trauer allein zu tragen. Doch jetzt habe sie das Bedürfnis, diesen Teil ihres Lebens sichtbar zu machen, zumindest in Form von Worten. "Du wirst für immer ein Teil von mir und uns sein", schreibt sie bewegend.

Annemarie ist seit August 2022 Mutter eines Sohnes, der ihren Alltag bereichert und den Wunsch nach weiterem Nachwuchs bei ihr und Tim wachsen ließ. Bereits in der Vergangenheit sprach sie offen über die Herausforderungen, die mit diesem Wunsch einhergehen, und betonte, wie wichtig es für sie sei, nicht aufzugeben. "Wir kämpfen für unser Glück und lassen da auch nichts unversucht. Also alles, was wir auf natürliche Weise tun können, das tun wir auch", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash. Mit ihrem Statement im Netz geht Annemarie nun einen weiteren Schritt in Richtung Offenheit und könnte damit vielen Betroffenen Mut machen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Annemarie Eilfeld, 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Tim Sandt und Annemarie Eilfeld, Oktober 2021

Anzeige Anzeige