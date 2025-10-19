Das sagen die Fans zu Andrej Mangolds Rückkehr zu Promi-BB

Aufgrund eines technischen Fehlers beim Voting darf Andrej Mangold (38) nach seinem Promi Big Brother-Exit zurück in den Container ziehen. Diese Neuigkeit sorgt bei den Fans für Fragezeichen. Unter dem Instagram-Post auf der Promiflash-Seite sammeln sich Kommentare, in denen die Leser dem Ex-Bachelor zwar zum Wiedereinzug gratulieren. Gleichzeitig breitet sich aber auch allgemeine Verwirrung aus, wie so ein Fehler passieren kann. "Peinlich. Wie kann denn so was passieren, wenn da ein Notar das Voting überwacht", ärgert sich ein Fan. Einen anderen stört es genauso, sein Geld quasi umsonst ausgegeben zu haben: "Aber man konnte ja gestern anrufen und die Kosten ja auch... na ja, Geld. Also, da die Anrufe nicht zählen, sondern erst ab jetzt 14 Uhr, haben die meisten jetzt umsonst Geld ausgegeben?"

Nur wenige Stunden nach Andrejs Auszug meldete sich die Produktion von "Promi Big Brother" im Netz zu Wort. "Beim Telefon- und SMS-Voting der Zuschauer kam es zu einem technischen Fehler, der nicht ausschließt, dass alle Stimmen für Andrej korrekt eingegangen sind", heißt es. Schon um 14 Uhr sollte der 38-Jährige wieder einziehen – mittlerweile sollte er wieder im Container sein. Das Problem dabei: Parallel lief bereits ein Voting für den heutigen Exit. Das wurde mit Andrejs Einzug abgebrochen und die Stimmen wurden nichtig. Das Voting sollte ab 14 Uhr neu starten.

Andrej war am Tag zuvor vom Publikum rausgewählt worden. Direkt als er die Baustelle verließ, zeigte er seine Dankbarkeit für die Show. "Es war ein sehr schönes Projekt. [...] Ist natürlich schade, dass man ausgeschieden ist, aber es ist völlig in Ordnung für mich", erklärte der Realitystar. Jetzt kann er immerhin ein paar Stunden mehr mit den anderen Bewohnern verbringen. Wie viel Zeit er hat, wird sich erst mit der Entscheidung heute Abend zeigen. Auf seinem Instagram-Account macht Freundin Annika Jung fleißig Werbung, damit Andrej noch ein wenig länger bleiben darf. Sie schreibt: "Gestern Abend dachten wir die Reise sei zu Ende und jetzt einfach back im Game! Danke an euch alle, dass ihr laut wart und für Andrej gekämpft habt! Jetzt müssen wir erst recht Gas geben."

Joyn/Marc Rehbeck Andrej Mangold, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2025

IMAGO / STAR-MEDIA Andrej Mangold, Februar 2024

Joyn Andrej Mangold spricht über das komplizierte Verhältnis zu seinem Vater