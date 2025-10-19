Selena Gomez bricht ihr Schweigen über Hailey-Bieber-Drama

Vor Kurzem gab Hailey Bieber (28) ein Interview, in dem sie über die ständigen Vergleiche zwischen ihr und anderen Unternehmerinnen sprach – und entfachte damit eine neue Debatte im Netz. Einige User waren der Meinung, die Frau von Justin Bieber bezog sich damit auf Selena Gomez und ihre Beautymarke. Selena selbst schob am selben Tag via Instagram eine klärende Botschaft hinterher: "Lasst das Mädchen doch einfach in Ruhe. Sie kann sagen, was immer sie will. Das betrifft mein Leben überhaupt nicht. Es geht nur um Relevanz, nicht um Intelligenz. Seid freundlich. Alle Marken inspirieren mich. Es gibt Platz für alle. Und hoffentlich können wir alle aufhören."

In dem Interview mit dem Wall Street Journal sprach Hailey offen darüber, wie sehr sie die andauernden Vergleiche belasteten. "Es ist immer nervig, mit anderen verglichen zu werden. Das ist nichts, worum ich gebeten habe", sagte die Mama eines Sohnes und betonte, dass sie keinen Wettbewerbsdruck gegenüber Menschen verspüre, die sie nicht inspirieren. Trotz der Unterstützung durch ihre PR-Vertreterin wollte sie das Thema nicht ausklammern. "Ich glaube, es gibt Platz für alle", so Hailey weiter.

Die angebliche Rivalität zwischen den beiden Frauen zieht sich bereits seit Jahren durch die Boulevardpresse. Sowohl Selena als auch Hailey haben in der Vergangenheit wiederholt betont, dass sie keinen Konflikt miteinander haben. Hailey hat sich mit ihrer Marke für Hautpflege ein zweites Standbein aufgebaut, ebenso wie Selena, die mit ihrer Marke erfolgreich ist. Beide Geschäftsfrauen haben sich trotz der medialen Geschichten um ihre Verbindung zu Justin in der Beauty-Industrie etabliert, während Hailey und Justin ihr Privatleben überwiegend aus der Öffentlichkeit heraushalten.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Selena Gomez und Hailey Bieber

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, September 2025

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Juni 2025