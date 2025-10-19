Jimi Blue träumt bei Promi-BB von Liebes-Comeback mit Yeliz

Gefühlsoffenbarung bei Promi Big Brother: Jimi Blue Ochsenknecht (33) sprach im TV-Rohbau mit Mitbewohnerin Karina2you über die Vergangenheit mit Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) – und über ein mögliches Liebes-Comeback. Auf Karinas direkte Frage, ob er sich eine Versöhnung vorstellen könne, antwortete der Schauspieler ohne Umschweife: "Ja, hatte ich überlegt, und ich denke, sie hat das auch überlegt. Natürlich wäre das schön, wenn man als Eltern zusammen ist und man hat ein Kind zusammen." Der Schauspieler machte klar, dass er das Thema nicht wegschiebt, gleichzeitig aber den Status quo schätzt. "So wie es ist, funktioniert es gerade fast perfekt", betonte er.

Er sprach weiter darüber, wie wichtig ihm die harmonische Beziehung zu Yeliz ist – insbesondere im Hinblick auf das Wohl ihrer gemeinsamen Tochter Snow (4). "Unsere Angst, vor allem meine Angst, ist, dass, wenn man wieder zusammenkommen würde, dass man sich irgendwann wieder im Streit auseinandergeht. Und das wäre das Schlimmste für das Kind", erklärte er. Gleichzeitig verriet Jimi, dass die beiden sogar Scherze über eine hypothetische Rückkehr zueinander machen: "Wir haben mal gesagt, wenn sie in zehn Jahren keinen Partner findet und ich keine Partnerin, dann kann man ja mal schauen."

Ein kleines Symbol trägt Jimi täglich bei sich: eine Kette mit Schneeflocken-Anhänger. Darauf angesprochen, verriet er im TV, dass Yeliz das passende Pendant in Roségold bekommen hat. "Das habe ich Yeliz auch geschenkt", erzählte er und fügte hinzu: "Weil das Kind beständig bleibt, und Gold bleibt auch immer beständig." Yeliz und Jimi machten Anfang 2021 ihre Beziehung auf Social Media öffentlich, doch kurz nach der Geburt ihrer Tochter ging diese zu Ende. Es herrschte eine Weile Funkstille zwischen ihnen – doch seit einiger Zeit bemühen sie sich um eine freundschaftliche Beziehung und gemeinsame Elternschaft.

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, September 2025

Joyn Karina2you und Jimi Blue Ochsenknecht bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn Jimi Blue Ochsenknecht bei "Promi Big Brother" 2025