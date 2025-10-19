Wegen Voting-Fehler: Andrej Mangold kehrt zu Promi-BB zurück

Andrej Mangold (38) musste vergangene Nacht aus dem Promi Big Brother-Container ausziehen. Doch nun macht die Produktion einen Rückzieher. Wie in einem Instagram-Post auf der offiziellen Seite der Show bekanntgegeben wird, gab es wohl einen technischen Fehler beim Voting. "Beim Telefon- und SMS-Voting der Zuschauer kam es zu einem technischen Fehler, der nicht ausschließt, dass alle Stimmen für Andrej korrekt eingegangen sind", heißt es in dem Post. 'Big Brother' sei eine Show, die für Fairness und Transparenz stehe. Das gelte auch für diesen Fall: “Deshalb darf Andrej umgehend in das Haus zurückkehren." Um 14 Uhr war im Livestream zu sehen, wie der Ex-Bachelor zurückkehrte.

Der Fall hat auch Auswirkungen auf das laufende Voting heute Abend. Dieses wurde mit Andrejs Rückkehr gestoppt und die Stimmen zurückgesetzt, erklärt die Produktion in einem weiteren Posting: "Ab 14 Uhr startet das Voting per Telefon, SMS und über die Joyn-App neu." Die Nominiertenliste bleibt aber offenbar so, wie sie war. Auch sollen die Stimmen für das Zuschauergewinnspiel gültig bleiben. Der Sender Sat.1 versichert: "Alle bisherigen Votings verliefen korrekt und waren nicht von diesem Fehler betroffen."

Andrej hatte sein Ausscheiden mit Fassung getragen. Noch in der Show betonte er: "Es war ein sehr schönes Projekt. [...] Ist natürlich schade, dass man ausgeschieden ist, aber es ist völlig in Ordnung für mich." Er habe sich in der Show nicht verbiegen wollen, sondern wollte den Zuschauern sein wahres Ich zeigen. "Ich wollte zeigen, wer ich bin. [...] Ich hoffe, den Zuschauern hat es gefallen", erklärt er. Tatsächlich zeigte Andrej sich im Container von einer sehr persönlichen Seite. Unter anderem erzählte er offen von dem schwierigen Verhältnis zu seinem Vater. Er habe Jahre keinen Kontakt zu diesem gehabt, bis er sich plötzlich meldete und um Geld bat: "Das ist ein Kreis, der noch nicht geschlossen ist. Und ich möchte den für mich gerne schließen, aber ich habe Angst davor." Dabei kamen dem Realitystar sogar die Tränen. Er habe Sorge, seinem Vater gehe es nur um finanzielle Aspekte.

Andrej Mangold, TV-Bekanntheit

Andrej Mangold, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2025

Marc Terenzi und Andrej Mangold sprechen über Andrejs Vater im Promi-Big-Brother-Haus

