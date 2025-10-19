Giulia Siegel und Verena Kerth bilden "Die Abrechnung"-Team

Giulia Siegel (50) und Verena Kerth (44) sorgen für Wirbel bei der neuen TV-Show "Die Abrechnung". ProSieben hat jetzt auf Instagram bestätigt, dass die beiden Moderatorinnen ein Team bilden werden. Doch die Zusammenarbeit könnte holprig verlaufen, wie alte Streitigkeiten der beiden gerade wieder ans Licht bringen. Giulia erhebt im Rahmen der Show Vorwürfe gegen Verena: Diese habe sich angeblich in einem Interview negativ über Giulias Beziehung geäußert und ihre Liebe infrage gestellt. Verena streitet dies allerdings ab und erklärt, sich lediglich "ein bisserl drüber lustig gemacht" zu haben.

Die Spannungen zwischen den beiden prominenten Damen sind offenbar noch nicht vollständig geklärt. In einer Szene der Show, die am 6. November auf ProSieben starten wird, erklärt Giulia, dass sie sich von Verena verletzt fühlt: "Es gibt Grenzen, die Verena definitiv überschritten hat. Wo sie mich verletzt hat, ist niemals ein 'Sorry' gekommen." Ob die beiden ihren Zwist für das Preisgeld von 50.000 Euro beiseiteschieben können, bleibt abzuwarten. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich die dynamische Beziehung der beiden in der Sendung entwickeln wird.

"Die Abrechnung" bringt nicht nur Giulia und Verena in ein Team, sondern sorgt auch bei anderen prominenten Teilnehmern für Spannungen. Ein weiteres Duo, das für Gesprächsstoff sorgen könnte, bilden Stefan Kleiser und Umut Tekin (28), die bereits in einer früheren Reality-Show aneinandergeraten sind. Mit insgesamt mehreren Promiteams verspricht die Sendung, unterhaltsame und konfliktreiche Momente zu liefern. Die Mischung aus alten Konflikten und neuen Herausforderungen dürfte das Format zu einem spannenden Event für die Zuschauer machen.

Joyn / Christoph Köstlin Giulia Siegel und Verena Kerth, "Die Abrechnung – Der Promi Showdown"-Kandidatinnen

Getty Images Giulia Siegel und Verena Kerth im Juli 2013 in München

Joyn / Christoph Köstlin Stefan Kleiser und Umut Tekin, "Die Abrechnung – Der Promi Showdown"-Kandidaten

