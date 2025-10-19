Tränen bei Promi-BB: Harald Glööckler fehlt eine Familie

So viele Emotionen sieht man bei Harald Glööckler (60) eher selten. Der Designer ist aktuell ein Bewohner im Promi Big Brother-Container. Dank eines gewonnenen Quizzes erhalten die Bewohner der Musterwohnung, Harald, Achim Petry (51), Andrej Mangold (38) und Jimi Blue Ochsenknecht (33), Botschaften von ihren Familien. Der Pompöös-Gründer bekommt liebevolle Nachrichten von seiner Freundin Kader Loth (52) und deren Ex-Mann Ismet Atli (55) – im Vergleich zu seinen Mitstreitern ist seine Botschaft aber recht kurz. Im Anschluss versucht er den emotionalen Moment auf dem Balkon zu verarbeiten und kämpft sogar mit den Tränen. "Da merke ich, dass da keine Familie ist. In diesem Moment war mir klar, dass ich in der Kindheit Eltern und Familie hatte, und dass ich mein ganzes Leben alleine war", schluchzt Harald.

Leider wird es bis zum Ende des Tages nicht besser für Harald. Denn die Zuschauer wählen Désirée Nick (69) raus – die Entertainerin schien in der Zeit im Container seine Bezugsperson geworden zu sein. Doch er ist offenbar der einzige, der ihr nachtrauert, denn die verbliebenen Kandidaten feiern den Exit. "Heute ist die Hexe gegangen. [...] Natürlich bin ich froh, dass sie weg ist", freut sich YouTuber Erik alias Satansbratan (26) im Sprechzimmer. Aber während die Kandidaten die überstandene Nominierung feiern, zog Harald sich zurück und saß unbeteiligt daneben.

Bei "Promi Big Brother" hielt Harald sich mit privaten Anekdoten bisher eher zurück. Zwar öffnete er sich in einzelnen Momenten ein bisschen, aber so richtig tiefe Einblicke gab es weniger. Dafür plauderte er über seine kuriosen Zukunftspläne. Unter anderem enthüllte er den etwas eigenwilligen Plan, nach Transsilvanien zu reisen, um sich dort von einem Vampir beißen zu lassen. "Er soll auch keinen Mundgeruch haben. Alles schon etwas gepflegter", witzelte der 60-Jährige. Ganz ernst schien er die Idee aber nicht zu meinen – immerhin sind Vampire Fabelwesen. Der Hintergrundgedanke war aber, die Alterung zu stoppen – ein altbekanntes Thema bei Harald.

Joyn Harald Glööckler, "Promi Big Brother"-Kandidat 2025

Joyn Harald Glööckler im "Promi Big Brother"-Container, Oktober 2025

Joyn Harald Glööckler erzählt, dass er gerne von einem Vampir gebissen werden möchte