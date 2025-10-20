Olivia Attwood beschimpft Freund als "blutsaugende Zecke"

Olivia Attwood (34), bekannt aus der UK-Version von "Love Island", sorgt auf TikTok mit einem Video für Schlagzeilen, in dem sie einen ehemaligen Freund scharf kritisiert. Sie bezeichnet die Person darin unter anderem als "blutsaugende Zecke" und als "professionelles Opfer". Ohne konkrete Namen zu nennen, beschreibt sie, dass dieser Freund nicht in der Lage sei, dauerhafte Beziehungen zu führen oder eine Arbeit langfristig zu behalten. Laut Olivia durchlebe diese Person immer wieder den gleichen Kreislauf: "Sie wechseln nicht zu neuen Freunden, sondern zu neuen 'Wirten', wie es ein Zeckenparasit tun würde." Die öffentliche Abrechnung kommt kurz nach Spekulationen über ein Ende ihrer Freundschaft mit dem Stylisten Ryan Kay.

Ryan, der Olivia lange stilistisch begleitete, hatte Berichten zufolge den Kontakt zu ihr abgebrochen, nachdem Spannungen in der Freundschaft eskalierten. Insbesondere Olivias Ehemann Bradley Dack soll dem Stylisten stets skeptisch gegenübergestanden haben. Die Freundschaft der beiden endete gleichzeitig mit Gerüchten über Olivias Ehe. Urlaubsfotos mit ihrem Freund Pete Wicks (36) sorgten für Aufruhr, was die Situation zusätzlich belastete. In einem Instagram-Post äußerte Olivia, dass sie sich verletzt fühle, jedoch ihre Selbstachtung wahren musste, indem sie klare Grenzen zog.

Privat ist bei Olivia und Bradley ebenfalls nicht alles harmonisch. Die beiden, die seit 2023 verheiratet sind, blicken auf ein schwieriges halbes Jahr zurück. Olivia erklärte in einem Interview, dass ihre Beziehung Höhen und Tiefen durchlaufe und sie stets daran arbeiten müssten. Trotz der öffentlichen Gerüchte betonte sie, dass sie und Bradley nach wie vor ein Paar seien, während Pete Wicks lediglich ein guter Freund und Kollege bleibe. Olivia, die sich selten ein Blatt vor den Mund nimmt, setzt mit ihrer offenen Art ein klares Zeichen – sowohl in ihren Freundschaften als auch in ihrer Ehe.

Getty Images Olivia Attwood bei den Brit Awards 2024

Getty Images Bradley Dack und Olivia Attwood, 2024

Getty Images Olivia Attwood, Realitystar