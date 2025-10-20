Talia Oatways Sohn (3) muss erneut am Kopf operiert werden

Aaron Chalmers (38) und seine Ex-Partnerin Talia Oatway stehen erneut an der Seite ihres Sohnes Oakley im Krankenhaus. Der Dreijährige, der mit dem seltenen Apert-Syndrom lebt, wurde laut einem Update von Talia am Montag "unerwartet in ein anderes Kinderkrankenhaus verlegt." Nach einem CT-Scan, der von zwei Kliniken geprüft wurde, brauche Oakley "einen weiteren Eingriff am Kopf", schrieb die Geordie Shore-Bekanntheit auf Instagram. Die Familienmutter machte zugleich deutlich, wie belastend die Behandlungen sind: "Ich finde es verrückt, wie viele Allgemeinnarkosen Oakley in seinen drei Lebensjahren schon gebraucht hat. Jeden Tag bleibt er stark und nimmt alles an, was das Leben ihm hinwirft."

Das Apert-Syndrom ist eine komplexe Form der Kraniosynostose, bei der sich Schädelnähte vor der Geburt schließen und auch Hände und Füße betroffen sein können. Nach Oakleys Geburt hatten Aaron und Talia angekündigt, ihr "kleiner Soldat" werde in den ersten 18 bis 24 Monaten voraussichtlich immer wieder operiert werden müssen. Talia hält ihre Community seitdem über Fortschritte und Rückschläge auf dem Laufenden. In einer Fragerunde im August erzählte sie, dass die Knochen an den Fußsohlen ihres Sohnes deutlicher hervorträten, was bei vielen Kindern mit Apert-Syndrom zu Schmerzen bis in den Rücken führen könne. Draußen laufe Oakley deshalb nur sehr kurz, zu Hause etwas mehr. "Ich bin sehr emotional. Ich weine viel, vor allem, wenn ich überfordert bin oder mich nicht ausdrücken kann", merkte sie an.

Aaron und Talia stemmen die Situation als getrennte Eltern. Die beiden beendeten ihre Beziehung rund vier Monate nach Oakleys Geburt – kümmern sich aber weiterhin gemeinsam um ihre Kinder. Talia veröffentlichte im Mai 2023 erstmals Fotos von Oakley und erzählte offen von den "härtesten sieben Monaten" ihres Lebens, in denen sie in eine medizinische Welt hineingeworfen worden sei. In ihren Beiträgen zeigte sie auch den Alltag des kleinen Jungen, der zeitweise mit Ventilationsmaske schläft und Sauerstoff benötigt. Neben Oakley haben Aaron und Talia zwei weitere Kinder, für die der Familienalltag trotz Klinikterminen, Therapien und Untersuchungen möglichst stabil bleiben soll.

Instagram / talia.oatway Talia Oatway mit ihrem Sohn Oakley

Instagram / aaroncgshore Aaron Chalmers mit seinem Sohn Oakley

