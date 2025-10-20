Versuchter Einbruch: Schockmoment für Katharina Eisenblut

Katharina Eisenblut (31), bekannt aus der Castingshow DSDS, hat ihre Fans mit einer alarmierenden Nachricht auf Instagram aufgeschreckt. Wie sie berichtet, versuchte eine unbekannte Person, in ihr Haus einzubrechen. "Gestern Abend ist etwas passiert, das mich wirklich zutiefst erschüttert hat", erklärte die Sängerin. Der Eindringling habe sich erst vor ihrem Haus umgesehen, sei an die Fenster herangetreten und habe schließlich versucht, ins Innere zu gelangen – glücklicherweise ohne Erfolg. Die Nachbarschaft und die Polizei seien umgehend informiert worden.

Laut Katharina gibt es Videoaufnahmen des Vorfalls, auf denen zu sehen ist, dass der Täter sein Gesicht vermummt hatte. Die Influencerin erstattete Anzeige und betonte, wie sehr sie der Einbruchsversuch mitgenommen habe. "Diese Vorstellung, dass jemand so nah an mein Zuhause kommt, an den Ort, an dem ich mich eigentlich sicher fühlen sollte, macht mir einfach Angst", erzählte sie weiter. Zu allem Überfluss stand am Tag nach dem Vorfall auch noch ein Termin in der Klinik an, was die Situation zusätzlich belastete.

Katharina, die sich seit einiger Zeit wegen einer unheilbaren Erkrankung in Behandlung befindet, findet in ihrem Zuhause normalerweise Ruhe und Geborgenheit. Unterstützt wird sie durch ihren Partner Dominic, der ihr in diesen schwierigen Zeiten zur Seite steht. "Wenn es mir schlecht geht, ist er da – ruhig, geduldig und liebevoll", schwärmte sie jüngst von ihrem Schatz. Auch ihre Mutter wohnt aktuell bei ihr, um Katharina im Alltag zu helfen.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin

