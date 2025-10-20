"Neid & Eifersucht": Promi-BB-Cast enttäuschte Désirée Nick

Désirée Nick (69) hält auch nach ihrer Teilnahme an Promi Big Brother mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Die Entertainerin teilt jetzt im Promiflash-Interview nach ihrem Auszug gegen ihre ehemaligen Mitbewohner aus. Besonders von einem hätte sie sich mehr erhofft. "Die größte Enttäuschung ist Jimi Blue Ochsenknecht, den ich immer getragen habe, immer supportet habe", macht die Kabarettistin deutlich. Der Promi-Spross habe sie bei der ersten Gelegenheit nominiert, obwohl sie ihm keinen Grund dafür gegeben habe.

Auch Karina2you steht auf Désirées Abschussliste. "Was habe ich einer Karina getan?", fragt die TV-Diva und ergänzt: "Sie hat mich ja bei der ersten Nominierung gleich nominiert. Was hat die es nötig, mich ausixen zu wollen? [...] Die Frau ist ja sehr, sehr ungebildet. Also, ich komme rein und die sagt, die muss weg. Ich meine, offensichtlicher kann man Neid, Eifersucht, Missgunst und Niedertracht doch gar nicht nachweisen." Die gebürtige Berlinerin wertet die Attacken ihrer Kontrahenten als Ausdruck von Unsicherheit und Schwäche.

Im Haus gab es jedoch auch einen Kandidaten, mit dem sich Désirée gut verstand. Die 69-Jährige und Harald Glööckler (60) bildeten ein Dream-Team, das vor allem in seiner Anfangszeit in der Musterwohnung für Entertainment sorgte. Im großen Finale hat der Designer nun die Chance, sich die "Promi Big Brother"-Krone zu holen. Seine BFF würde dies unterstützen, wie sie Promiflash verrät: "Ich würde Harald Glööckler den Sieg gönnen. Und da habe ich auch keine zweite Meinung."

Joyn Désirée Nick, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Joyn Erik und Jimi Blue im "Promi Big Brother"-Haus, 2025

Joyn "Promi Big Brother"-Stars Désirée Nick und Erik, 2025