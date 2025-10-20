"Nicht mein Mensch": Tatum Koch lästert über Joena Steilen

Ein turbulentes Liebeschaos bei Love Island VIP brachte Tatum Koch (27) und Joena Steilen aneinander. In der Datingshow hatte Filip Pavlovic (31) überraschend seine Partnerin Tatum verlassen und sich für Joena entschieden – ein Moment, der hohe Wellen schlug. Im Gespräch mit Promiflash ließ Tatum nun tief blicken und erklärte, dass sie Joena für die Entscheidung von Filip keine direkte Schuld gibt. "Man sieht ja auch, dass ich in der Villa offen auf sie zugegangen bin, weil sie natürlich nichts dafür kann, dass er sich für sie entschieden hat", stellte der Reality-TV-Star klar. Dennoch bleibt zwischen Tatum und Joena eine klare Distanz. Ihr Fazit: "Joena ist nicht mein Mensch."

Den Grund für ihr abschätzendes Urteil über Joena lieferte Tatum ebenfalls im Interview. Ihrer Meinung nach hat Joena sich in der Villa gegenüber JeJe, einem weiteren Teilnehmer der Show, nicht korrekt verhalten. Dieses Verhalten hat bei Tatum einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Obwohl sie offenbar bereit war, mit Joena einen friedlichen Umgang zu pflegen, bleibt für sie eines ganz klar: Eine engere Verbindung zwischen den beiden ist ausgeschlossen. "Keine Freundschaft. Auf gar keinen Fall", sagt Tatum deutlich.

Hinter den Kulissen war die Teilnahme an Reality-Formaten für Tatum und Joena der Startschuss zu ihren medialen Karrieren. Tatum, Jahrgang 1998, war in der Vergangenheit immer wieder für ihre offenherzige und direkte Art bekannt, die ihr sowohl Fans als auch Kritiker einbrachte. Joena dagegen verstand es, in den Shows häufig für Spannung zu sorgen und durch ihren Einsatz ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Trotz ihrer Gemeinsamkeiten bleiben die beiden Frauen nun wohl endgültig auf Abstand – die Meinungsverschiedenheiten scheinen einfach unüberwindbar.

Tatum Koch und Joena Steilen

Joena Steilen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

Tatum Koch, "Love Island VIP"-Kandidatin

