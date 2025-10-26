"Heißer Arzt": Katherine Ryan teilt ihre Geburtserfahrung

Katherine Ryan (42) ist kürzlich zum vierten Mal Mutter geworden: Die Komikerin und ihr Ehemann Bobby Kootstra durften ihre Tochter Holland Juliette willkommen heißen. In ihrem Podcast "Telling Everybody Everything" plaudert sie nun über ihre Geburt, die nur 45 Minuten dauerte. Dabei verrät sie auch, dass sie einen "heißen Arzt" hatte, vor dem sie sich möglichst nicht blamieren wollte. "Ich würde sagen, es lief ziemlich reibungslos. Die Logistik der Geburt war so, dass, wenn ich bis Freitag nicht geboren hätte, ich eingeleitet worden wäre – von einem lieben, gut aussehenden Arzt. Ein Promi-Gynäkologe, Pat", erzählt sie und fügt lachend hinzu: "Jeder weiß, wer er ist. Und er ist definitiv nicht der Typ, vor dem man sich in die Hose macht."

Am Ende musste Katherine aber gar nicht eingeleitet werden, denn die Wehen setzten schnell und problemlos ein. Sie bat zwar noch um eine Schmerzmittelspritze, doch plötzlich ging alles ganz schnell. Zwischen einigen seltsamen Reaktionen ihres Körpers und dem Moment, in dem Katherine selbst auf das Bett kletterte, vergingen nur wenige Atemzüge, bis die Hebamme und der Arzt im Zimmer waren – und der große Auftritt der kleinen Holland begann. "Zum Glück [war er in der Nähe], wenn er gerade einen Kaffee geholt hätte, hätte er es verpasst. Du hast dich hingesetzt und warst mit dem Arzt und der Hebamme höchstens drei Minuten auf dem Bett", erklärt ihr Mann Bobby. Katherine fügte lachend hinzu: "Ja, und ich wusste, dass ich mir in die Hose gemacht habe."

Bereits kurz nach der Geburt ließ die Entertainerin ihre Fans auf Instagram an ihrem Glück teilhaben. Bobby postete ein Foto der frischgebackenen Mama und schwärmte: "Katherine war ein absoluter MVP bei der Geburt – fast so beeindruckend wie Patrick Mahomes auf dem Spielfeld." Nach den anstrengenden Stunden gönnte sich die 42-Jährige in ihrer exklusiven Krankenhaus-Suite ein Glas Dom Pérignon und Delikatessen vom angesagten Nobu-Restaurant. Die Schwangerschaft hatte das Paar allerdings lange Zeit geheim gehalten. Erst als Katherines Tochter Violet in den sozialen Medien erste Hinweise streute, entschied sich Katherine, ihre Schwangerschaft zu bestätigen.

Getty Images Katherine Ryan, Comedian

Getty Images Katherine Ryan und Bobby Kootstra, Juli 2025

Instagram / bobby_k__ Katherine Ryan und ihr Baby, Oktober 2025