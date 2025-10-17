Hati Suarez sicher: Sie hat bei Fame Fighting einen Vorteil

Reality-TV-Star Hati Suarez zeigt sich selbstbewusst, einen Tag vor ihrem großen Kampf bei Fame Fighting 3. Am 18. Oktober steigt sie gegen ihre Kontrahentin Jennifer Iglesias (27) in den Ring – und zeigt sich im Vorfeld selbstbewusst. Im Gegensatz zu ihrer Kontrahentin ist es schon das zweite Mal, dass Hati dabei ist. "Mein einziger Vorteil ist, dass ich schon mal im Ring war, dass ich weiß, was für ein Druck das sein kann", sagte Hati im Interview mit Promiflash. Dabei sparte sie nicht mit einem Seitenhieb: "Die Luft ist bei ihr ja schon weg auf dem Weg zum Ring."

Trotz ihrer Zuversicht weiß Hati, ihre Gegnerin zu respektieren und schöpft keine falsche Sicherheit. Im Gespräch spricht sie auch die Box-Erfahrung von Jennifer an: "Sie trainiert ja auch, sie kennt Boxen, sie hat schon geboxt. Sie ist ja nicht das erste Mal im Trainingslager gewesen." Dennoch ist sie überzeugt, dass die anstehende Herausforderung etwas völlig Neues für Jennifer sein wird, vor allem das Gefühl, zum ersten Mal tatsächlich im Ring zu stehen. Ihre Botschaft an die Konkurrentin bleibt dennoch sportlich: "Viel Erfolg", fügte sie mit einer gewissen Entschlossenheit hinzu.

Der Kampf zwischen Hati und Jenni wird von vielen Fans mit Spannung erwartet. Beide Frauen haben sich in verschiedenen Realityshows einen Namen gemacht: Jennifer ist Teil der aktuellen Staffel von Love Island VIP, Hati ist aktuell bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen. Bei ihren zahlreichen Auftritten haben beide bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass es ihnen an Temperament nicht mangelt – was den Kampf zwischen ihnen ziemlich explosiv machen dürfte. Im vergangenen Jahr stieg Hati gegen Walentina Doronina (25) in den Ring. Gegen sie musste sich die 25-Jährige aber geschlagen geben.

Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Realitystar

Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Realitystar

RTLZWEI Jennifer Iglesias, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025