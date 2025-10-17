"Ballermann-Affe": Daymian Weiß schießt gegen Marco Cerullo

Am 18. Oktober ist es so weit: Beim Fame Fighting stellt sich Daymian Weiß seinem nächsten Gegner, Marco Cerullo (36). Ursprünglich hätte Kevin Njie (29) gegen Daymian antreten sollen, doch dieser musste kurzfristig absagen. Marco, bekannt aus diversen Reality-TV-Shows, nimmt nun seinen Platz im Ring ein. Nach einer Pressekonferenz richtete Daymian gegenüber Promiflash jedoch scharfe Worte an seinen Kontrahenten: "Mir war scheißegal, wer kommt. Ich will kämpfen und zeigen, was ich drauf habe." Doch dabei beließ es der Realitystar nicht und sparte nicht mit Seitenhieben in Richtung Marco.

Daymian zeigte sich bei der Pressekonferenz selbstbewusst und ging dabei mit spitzen Bemerkungen auf Marco los. "Dann war es der Marco Cerullo oder wie der heißt. Sehr lustig, der Ballermann-Affe. Erst mal Respekt, weil er ist schon fast 40 Jahre alt. Ich glaube, er ist der Älteste hier, der fast Opa", spottete er. Gleichzeitig zeigte sich Daymian abwartend in Bezug auf Marcos Fähigkeiten im Ring: "Er hat abgenommen, das heißt, er ist nicht ganz unsportlich. Das ist schon mal was Gutes für mich, aber ob das was heißt beim Boxen, glaube ich nicht." Im direkten Blickkontakt will Daymian sogar Schwäche bei seinem Gegner erkannt haben: "Ich habe seine Angst gerade bei Face to Face ein bisschen gesehen."

Marco, bekannt aus Formaten wie Die Bachelorette und Bachelor in Paradise, hat schon häufiger Schlagzeilen für sein Privatleben gemacht. Sein überraschender Einstieg in die Welt des Boxens ist für viele eine spannende Wendung. Daymians harsche Worte könnten die Emotionen rund um den Kampf und das Drumherum zusätzlich anheizen. Ob Marcos Reality-TV-Erfahrung und seine körperliche Fitness ihm einen Vorteil verschaffen, wird sich zeigen. Bis dahin bleibt abzuwarten, ob die Sticheleien von Daymian Weiß Einfluss auf die Leistung seines Gegners haben werden.

IMAGO / Oliver Langel Daymian Weiß und Marco Cerullo, Oktober 2025

IMAGO / Oliver Langel Marco Cerullo, Oktober 2025

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß, Realitystar

