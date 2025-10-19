In Handschellen: Kylie Jenner bringt ihren ersten Song raus

Kylie Jenner (28) wagt sich in die Musikbranche – und zeigt ihr Gesangstalent. Mit ihrem Debüt als Musikerin und einem provokanten YouTube-Video kehrte die Influencerin in ihre "King Kylie"-Ära aus den 2010er-Jahren zurück. In einem 15-sekündigen Clip, der gleichzeitig als Musikvideo für den Song "Fourth Strike" des Popduos Terror Jr. dient, inszeniert sich der Reality-TV-Star als Ex-Häftling: spärlich bekleidet, eskortiert von Polizisten durch einen Gefängnisflur. Ihre Mutter Kris Jenner (69) erscheint am Ende, um die "Entlassene" abzuholen.

Der Song "Fourth Strike" ist eine Fortsetzung von Terror Jrs früherem Song "3 Strikes", der vor zehn Jahren in einem ebenso auffälligen Video von Kylie verwendet wurde. Damals verbreitete sich das Gerücht, Kylies Stimme sei auf dem Track zu hören, was sie nun aufklärte. "Ich war es nicht (ich wünschte, ich wäre es gewesen)", schrieb sie auf Instagram. Ihr erster Song ist eng mit ihrer Kampagne für Kylie Cosmetics verbunden, denn dort schminkt sich die Unternehmerin mit ihren neuen Produkten. Das zieht zumindest bei ihren Bewunderern. In der Kommentarspalte des Lyric-Videos lautet es zum Beispiel: "Wer zum Teufel hätte jemals geglaubt, dass Kylie ihr eigenes Lied singt, veröffentlicht und es ein verdammt guter Hit ist?!"

"King Kylie" ist ein Spitzname aus der Zeit, als Kylie mit dem Rapper Tyga (35) zusammen war, der sich online "KingGoldChains" nannte. Damals prägte die Influencerin mit experimentierfreudigen Frisuren, schrillen Farben und provokanten Mini-Clips die Popkultur. Gleichzeitig baute sie im Teenageralter ihre Beauty-Marke auf, die sie 2015 mit den "Kylie Lip Kits" lancierte. Heute ist der The Kardashians-Star zweifache Mutter und hat sich ein bemerkenswertes Nettovermögen von geschätzten 700 Millionen Euro aufgebaut.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Influencerin

