Kylie Jenner zeigt ihr Familienglück mit Stormi und Aire

Kylie Jenner (28) gewährte ihren Fans auf Instagram einen goldigen Einblick in ihr Familienleben. Die Unternehmerin postete ein herzliches Foto mit ihren beiden Kindern Stormi Webster (7) und dem kleinen Aire (3), das sie mit einem strahlenden Lächeln zeigt. Stormi posierte in Schuluniform, während Kylie ihren Sohn liebevoll im Arm hielt. Neben den Familienmomenten zeigte der Reality-TV-Star in einer Bilderreihe auch intime Schnappschüsse aus seinem Alltag, darunter Fotos von Aire mit einer kuscheligen Decke sowie stilvolle Selfies von sich selbst.

Die Gründerin von Kylie Cosmetics steht nicht nur privat, sondern auch beruflich im Rampenlicht. Während eines kürzlichen Interviews mit Daily Mail teilte sie, wie stolz sie auf das zehnjährige Bestehen ihrer Marke ist und gab Einblicke in ihre Anfänge: "Ich habe meine erste Lidschatten-Palette entworfen, als ich 17 oder 18 Jahre alt war – es ist surreal, wie weit wir gekommen sind." Einen großen Wunsch hegt sie für ihre Tochter: Stormi könnte eines Tages die Leitung ihres Unternehmens übernehmen. Neben ihrer Kosmetikmarke hat sich der The Kardashians-Star auch mit anderen Business-Ventures wie der 2023 gestarteten Modebrand Khy einen Namen gemacht.

Neben beruflichen Erfolgen findet Kylie auch Zeit für ihre engsten Freunde und ihre Schwester Kendall Jenner (29). Kürzlich wurden die beiden gemeinsam mit Hailey Bieber (28) bei einem Dinner im Sushi Park in West Hollywood gesichtet. Das Trio genoss die lockere Atmosphäre und Kylie lächelte beim Anblick eines nahegelegenen Werbebanners, das sie und Hailey zeigt. Die enge Beziehung zwischen den Schwestern und die Unterstützung im Freundeskreis scheinen Kylie nicht nur privat, sondern auch beruflich zu inspirieren.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihren Kindern Stormi und Aire, September 2025

Instagram / kyliejenner Aire Webster, Sohn von Realitystar Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Hailey Bieber, September 2025

