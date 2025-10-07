Kylie Jenner unterstützt Timothée Chalamet mit dieser Geste

Kylie Jenner (28) hat mit einer besonderen Geste ihre Liebe zu Freund Timothée Chalamet (29) unterstrichen – das zeigen Bilder, die Daily Mail vorliegen. Am Montag reiste sie von Paris nach New York, um ihn beim New York Film Festival zu unterstützen, wo sein neuer Film "Marty Supreme" Premiere feierte. Backstage wurde das Paar gemeinsam gesehen – beide in eleganten schwarzen Outfits: Kylie in einem kurzen, bauchfreien Top und tief sitzenden Hosen, Timothée lässig mit Baseballkappe, Brille und Bomberjacke. Die Reise war sorgfältig geplant, denn nur wenige Stunden zuvor saß Kylie noch in der Front Row der Miu Miu Fashion Show in Paris.

Das Paar, das seit Anfang 2023 zusammen ist, hält seine Beziehung größtenteils privat. Obwohl gemeinsame Auftritte selten sind, zeigen sich Kylie und Timothée immer wieder durch kleine, aber bedeutungsvolle Gesten verbunden. So wurde berichtet, dass Kylie gelegentlich heimlich zu ihm nach Budapest reist, wo er derzeit für Dune: Part Three vor der Kamera steht. Im August wurden die beiden in einem Café in der ungarischen Hauptstadt gesichtet – sehr zur Freude von Fans und Mitarbeitern. Ein Foto des entspannten Moments machte kurz darauf im Internet die Runde.

Immer wieder hört man von der Rücksicht, die das Paar füreinander zeigt. Ein Insider verriet kürzlich gegenüber DailyMail, dass Kylie alles tut, um Timothée Raum für seine Arbeit zu geben – sogar ihren Privatjet für spontane Reisen bereitstellt. Umgekehrt zeigt auch der Schauspieler seine Zuneigung durch durchdachte Gesten, etwa an Kylies Geburtstag, als er trotz räumlicher Distanz alles arrangierte, damit sie sich besonders fühlt. Während Kylie ihre beiden Kinder aus einer früheren Beziehung in Los Angeles großzieht, scheint es dem Paar gut zu gelingen, ihre unterschiedlichen Welten miteinander zu verbinden.

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025

ActionPress/ PictureLux Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei den Oscars 2025