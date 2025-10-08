Kylie Jenner und Timothée Chalamet im Partner-Look gesichtet

Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (29) haben mit ihrem jüngsten Auftritt in New York City alle Blicke auf sich gezogen. Das Paar wurde am Montagabend vor dem Waverly Inn gesichtet, einem beliebten Treffpunkt für Prominente. In perfekt abgestimmten schwarzen Lederoutfits erschienen die beiden später bei der Afterparty von Timothées neuem Film "Marty Supreme", der im Rahmen des 63. New York Film Festivals Premiere feierte. Während Timothée auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, mit einer Leder-Bomberjacke und Haremshosen punktete, trug Kylie ebenfalls eine Lederjacke und hielt sich ansonsten bedeckt. Gemeinsam verließen sie die Party in einem schwarzen SUV.

Der Auftritt der beiden erinnerte viele an den legendären Mode-Moment von Victoria Beckham (51) und David Beckham (50), die Ende der 1990er Jahre mit ihren Matching-Looks Schlagzeilen machten. Solche Auftritte sind unter Promi-Paaren beliebt – nicht zuletzt auch bei Britney Spears (43) und Justin Timberlake (44), die in den frühen 2000ern im Denim-Partnerlook für Aufsehen sorgten. Kylie und Timothée, die aufgrund von Dreharbeiten zuletzt seltener öffentlich zusammen gesehen wurden, bewiesen mit diesem gemeinsamen Abend, dass sie trotz Trubel in ihrem Alltag Zeit füreinander finden. Schon zuletzt hatte Kylie Berichte über vermeintliche Beziehungskrisen mit einem schlichten Like auf Social Media ins Gegenteil verkehrt.

Die Beziehung zwischen der Unternehmerin und dem Hollywood-Star sorgt seit Monaten für Gesprächsstoff. Obwohl Timothée viel Zeit mit Dreharbeiten verbringt, unter anderem kürzlich in Budapest für den nächsten Teil der "Dune"-Reihe, scheint Kylie ihren Partner immer wieder überraschend zu besuchen. Erst im Sommer tauchten gemeinsame Schnappschüsse einer Café-Pause der beiden auf und zeigten sie entspannt in Europa. Auch der Support, den Kylie online für ihren Liebsten zeigt, verdeutlicht die Harmonie zwischen den beiden. Fans dürfen also gespannt sein, welche modischen und romantischen Momente das Paar künftig noch liefert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria und David Beckham

Anzeige Anzeige

ActionPress TV-Star Kylie Jenner und Schauspieler Timothée Chalamet