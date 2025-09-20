Kein Clean Girl? Kylie Jenner liebt Junkfood und Glücksspiel

Kylie Jenner (28) hat in einem neuen Interview, welches auf Instagram geteilt wurde, überraschend offen über ihre Liebe zu Alkohol, Junkfood und Glücksspiel geplaudert. Passend zu ihrer neuen Kollektion Khy x HYDRA erzählte Kylie, dass sie sich das beige Trenchcoat-Design perfekt vorstellen könne, während sie Poker spiele – idealerweise mit einem trockenen Martini in der Hand. Auch beim Thema Fast Food nahm sie kein Blatt vor den Mund: Ihre liebste "sündhafte" Mahlzeit sei ein "Double Double"-Burger von In-N-Out mit Zwiebeln, am liebsten im sogenannten "Animal Style", bei dem der Burger in einen Salat anstelle eines klassischen Brötchens eingewickelt ist. Diese ehrliche Seite der Unternehmerin wirft ein neues Licht auf das sonst so perfekte "Clean Girl"-Image, das viele mit ihr verbinden.

Abseits ihrer beruflichen Projekte sorgt Kylie weiterhin durch ihre Beziehung zu Timothée Chalamet (29) für Schlagzeilen. Die Partnerschaft des beliebten Schauspielers mit der einflussreichen Unternehmerin und TV-Persönlichkeit sorgt besonders in Timothées Fan-Kreisen für gemischte Reaktionen. Kritiker werfen Kylie beispielsweise auf Instagram vor, seinen seriösen Ruf zu gefährden, was zuletzt in einer digitalen Kampagne gegen ihre Besuche bei seinen Film-Events gipfelte. Trotz dieser Spannungen bleibt die Unternehmerin – zumindest nach außen hin – völlig unbeeindruckt von solchen Aktionen und Kritik.

Seit Beginn ihrer Beziehung machten immer wieder Trennungsgerüchte die Runde, die sich bisher aber nicht bestätigten. Als Kylie beispielsweise im August ihren Geburtstag im Kreis der Familie feierte und der Darsteller nicht an ihrer Seite war, kochte die Gerüchteküche besonders heftig. Viele Fans fragten sich, ob das Paar noch zusammen ist. Doch Kylie setzte den Spekulationen subtil etwas entgegen. Sie likte auf Instagram den Trailer zu "Marty Supreme", den Timothée gepostet hatte. Damit zeigte die 28-Jährige öffentlich Unterstützung für ihren Partner und sorgte bei ihren Anhängern für Erleichterung.

Getty Images Kylie Jenner, Mai 2025

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025