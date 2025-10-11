Dank Charli XCX: Kylie Jenner wird zur Schauspielerin

Charli XCX (33) bringt ihre Karriere auf ein neues Level und wagt sich als Produzentin an den Spielfilm "The Moment". Der von der renommierten Produktionsfirma A24 unterstützte Film versammelt laut Stern eine spannende Besetzung: Neben dem schwedischen Schauspielveteranen Alexander Skarsgård und der Hollywood-Ikone Rosanna Arquette (66) gibt niemand Geringeres als Kylie Jenner (28) ihr Schauspieldebüt. Die Reality-TV-Ikone übernimmt dabei eine der zentralen Rollen. Der Film unter der Regie von Aidan Zamiri, einem bekannten Musikvideoregisseur, wird bereits heiß erwartet und soll im kommenden Jahr Premiere feiern.

Im Zentrum der Handlung steht Charli XCX selbst, die eine Figur verkörpert, die ihrem eigenen Leben nicht unähnlich ist: eine aufstrebende Popstar-Persönlichkeit, die sich auf ihre erste Arena-Tour vorbereitet und gleichzeitig den Hindernissen des Ruhms trotzt. Neben der prominenten Star-Riege werden zusätzliche Rollen unter anderem von Rachel Sennott, Isaac Powell (30) und dem ebenfalls als Musiker bekannten Shygirl übernommen. Besonders bemerkenswert ist auch die musikalische Untermalung, die von Charlis langjährigem Weggefährten und Produzenten A. G. Cook stammt. Zamiri, der sowohl das Drehbuch schrieb als auch Regie führt, blickt bereits auf innovative Projekte mit Künstlern wie Billie Eilish (23) zurück, wagt sich jedoch mit "The Moment" erstmals an einen Spielfilm.

Interessanterweise ist Charli XCX bereits zu Beginn des Jahres in die Welt des Films eingetaucht und war für Dreharbeiten zum Filmprojekt schon in London unterwegs. Die Wahl der Produktionsfirma A24 zeigt einmal mehr ihre Ambition, sich mit anspruchsvollen Projekten zu profilieren. Bekanntlich steht A24 für innovative Filmschaffende und qualitativ hochwertige Projekte. Zeitgleich arbeitet die Britin an weiteren Produktionen wie "Faces of Death" und "The Gallerist" und bewies kürzlich bei ihrem schauspielerischen Debüt mit "Erupcja" ihre Vielseitigkeit. Kylies Schritt auf die Leinwand zeigt ebenfalls ihre Ambition, neue Wege jenseits der Reality-TV-Welt zu gehen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Charli XCX und Kylie Jenner

Anzeige Anzeige

IMAGO / imageSPACE Charli XCX, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Charli XCX bei den Grammy Awards, Februar 2025