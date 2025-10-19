Neuer Job: Bettina Wulff arbeitet für Luxusimmobilienmakler

Bettina Wulff (51), ehemalige First Lady der Bundesrepublik, hat einen neuen Lebensabschnitt auf Sylt begonnen und sich dort privat wie beruflich neu aufgestellt: Seit September arbeitet sie bei "Sotheby’s Sylt" – einem Maklerunternehmen für Luxusimmobilien – und ist Teil des Teams für Marketing und Kommunikation. Ihr Büro liegt in Westerland in einem reetgedeckten Haus, das die Exklusivität ihrer neuen Aufgabe widerspiegelt. "Ich bin gerade dabei, mich einzuarbeiten, und es macht super viel Spaß", verriet Bettina im Interview mit Gala. Unterstützung erhält sie dabei von ihrem Partner Mark Lambrecht, dem ehemaligen Bodyguard von Topmodel Heidi Klum (52), der auf der Insel zu Hause ist und als gut vernetzt gilt.

Bettinas neuer Chef, Thorsten Möller, zeigte sich überzeugt von ihrer Eignung für den Job: "Es ist toll, mit Kolleginnen zusammenzuarbeiten, die sich auf dem öffentlichen Parkett auskennen, gut mit Menschen können und eine souveräne Ausstrahlung haben", so der Geschäftsführer. Seit Mai dieses Jahres lebt die 51-Jährige fest auf der Insel und soll bereits in das rote Klinkerhaus ihres Lebensgefährten eingezogen sein. Im Ort werde schon auf eine baldige Hochzeit der beiden spekuliert – immerhin ist Bettinas dritte Scheidung seit August offiziell abgeschlossen.

Bettina bringt für ihren neuen Job umfassende Erfahrung mit. Bereits zuvor war sie für zahlreiche Arbeitgeber im Bereich Öffentlichkeitsarbeit tätig, unter anderem bei Continental und Rossmann. Auch ihr Engagement für soziale Projekte wie "Notruf Mirjam" zeigt ihre Vielseitigkeit im Bereich Kommunikation. Früher stand sie als Ehefrau des Bundespräsidenten oft im Rampenlicht; das Leben auf Sylt bietet ihr nun Privatsphäre und Raum für einen Neuanfang nach ihren eigenen Vorstellungen. "Ich fühle mich hier sehr wohl", so Bettina, die auf der Insel offenbar ihr neues Glück gefunden hat.

Anzeige Anzeige

Imago Ex-First-Lady Bettina Wulff in Hannover, 20. Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Bettina und Christian Wulff im Oktober 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Bettina Wulff, 2017