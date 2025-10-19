Traumhochzeit in Spanien: Stella Banderas ist verheiratet

Stella Banderas (29) ist unter der Haube. Wie People berichtet, gaben die Tochter von Antonio Banderas (65) und ihr Verlobter Alex Gruszynski sich vergangenen Samstag das Jawort. Die Feier fand in der Heimat ihres Vaters, Spanien, statt. Die offiziellen Fotos zeigen die Braut in einem verspielten, schulterfreien Kleid mit Meerjungfrauenschnitt. Die Robe war mit eleganter Spitze besetzt und hatte lange Ärmel, die bis zum Boden reichten. Der Bräutigam trug einen klassischen Smoking mit Fliege. Sowohl der Hollywoodstar als auch Stellas Mutter Melanie Griffith (68) feierten den Meilenstein im Leben ihrer Tochter.

Ihre Verlobung verkündeten Stella und Alex bereits im August 2024 auf Instagram. In einer Fotostrecke teilte die Schauspielerin nicht nur ihren Verlobungsring, sondern auch alte Bilder aus ihrer gemeinsamen Jugend. "Ich darf für immer mit meinem Lieblingsmenschen auf der ganzen Welt abhängen", freute sie sich unter dem Post. Mama Melanie repostete die News stolz und konnte offenbar gar nicht glauben, dass ihre Tochter heiraten wird: "Er hat gefragt... ist auf die Knie gegangen... Sie hat 'Ja' gesagt. Stella und Alex sind verlobt, um zu heiraten. Ihre Liebesgeschichte begann in der Vorschule! Wahre Liebe, tiefe Liebe. Herzlichen Glückwunsch an die Liebenden!"

Stella ist das einzige Kind, das aus der Ehe von Antonio und Melanie hervorkam – gleichzeitig ist sie auch Antonios einziges Kind. Entsprechend stolz ist der Filmstar und wünscht seiner Tochter nur das Beste, wie er in einem Interview mit People zu Beginn des Jahres erklärte. "Das Einzige, was ich will, wenn meine Tochter eine Beziehung und jetzt eine Ehe eingeht, ist, dass sie geliebt wird", betonte er. Von seinem Schwiegersohn sei der "Die Maske des Zorro"-Darsteller ebenfalls ganz angetan: "Ich liebe den Mann, den sie heiraten möchte."

Instagram / melaniegriffith Stella Banderas und ihr Partner Alex Gruszynski

Getty Images Melanie Griffith und Stella Banderas Griffith bei einem Event in Hollywood, Oktober 2015

Getty Images Antonio Banderas und Stella Banderas bei San Sebastián International Film Festival im September 2021