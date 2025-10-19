Nach Fehlgeburten: Aneta Sablik wird zum ersten Mal Mama

Aneta Sablik (36) hat tolle Neuigkeiten für ihre Fans: Die DSDS-Siegerin von 2014 erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Im RTL-Interview verrät sie, dass der Nachwuchs nicht geplant, aber sehr willkommen sei. "Wir haben gesagt: Was kommt, das kommt", meint sie. Papa des Kindes ist Anetas Partner Jakob. Die beiden sind erst seit acht Monaten ein Paar, ihr Baby scheint aber dennoch zum rechten Zeitpunkt zu kommen: "Es ist ein Zeichen von Gott." Derzeit ist die Sängerin bereits im fünften Monat. Details zum Geschlecht oder dem geplanten Geburtstermin verriet sie aber noch nicht.

Die Schwangerschaft kommt, ist für Aneta aber auch mit Angst begleitet. Denn die gebürtige Polin erlitt in der Vergangenheit bereits zwei Fehlgeburten – eine während ihrer Zeit bei "Deutschland sucht den Superstar". "Ich habe Angst davor, dass es noch mal passieren könnte und bete jeden Tag zu Gott, dass alles gut geht", meint sie ehrlich. Sie selbst habe nicht mehr mit einer Schwangerschaft gerechnet. Ihre erste Fehlgeburt erlitt Aneta mit Anfang 20, damals sei ein Teil von ihr auch gestorben. Die zweite passierte dann 2014, kurz vor den Mottoshows bei DSDS: "Ich war am Boden zerstört. Aber der Traum vom DSDS-Sieg gab mir die Kraft, weiterzumachen."

Für ihre dritte Schwangerschaft wolle Aneta beruflich jetzt ein wenig kürzertreten. Das Privatleben gehe vor, so die 36-Jährige. Vor ihren Fans wolle sie das Babyglück aber nicht länger geheim halten. Ihre Familie wisse auch schon Bescheid und freue sich sehr auf das neue Mitglied. "Die haben sich natürlich alle gefreut. Sie hatten schon gar nicht mehr daran geglaubt. Meine Oma hat mal gesagt: 'Du wirst niemals ein Kind haben.' Dafür hatte ich ja zwei Hunde. Jetzt kriegt sie doch noch ein Enkelkind", freut sich die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin.

Anzeige Anzeige

Instagram / officialanetasablik Aneta Sablik, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / officialanetasablik Aneta Sablik, Sängerin

Anzeige Anzeige

RTL II Aneta Sablik, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin 2023