Lily Allen offenbart Zusammenbruch nach Ehe-Aus mit David

Lily Allen (40) hat in einem Interview über die dunkelsten Momente ihres Lebens gesprochen, die sie nach dem Ende ihrer Ehe mit Schauspieler David Harbour (50) erlebte. Die Sängerin und der Stranger Things-Star trennten sich im Dezember vergangenen Jahres, nachdem Lily von einer dreijährigen Affäre ihres Mannes erfuhr. Diese Entdeckung brachte sie an den Rand der Verzweiflung, und Lily gestand im Gespräch mit der britischen Vogue, dass die Gefühle so überwältigend waren, dass sie beinahe ihre sechs Jahre währende Nüchternheit aufgab. "Die Gefühle der Verzweiflung, die ich empfand, waren so stark", erinnerte sie sich an diese turbulente Zeit. "Das letzte Mal, als ich so etwas empfand, waren Drogen und Alkohol mein Ausweg, daher war es qualvoll, mit diesen Gefühlen zu leben und sie nicht zu benutzen." Schlussendlich entschied sie sich, sich freiwillig in eine Klinik einzuweisen, um Hilfe zu suchen und ihre mentale Gesundheit zu stabilisieren.

Die Zeit nach der Trennung war für Lily eine Phase voller Trauer, Schmerz und Selbstreflexion. "Ich hatte in den letzten Jahren echte Probleme mit dem Essen", resümierte sie zudem. Mitten in der Trennung "wurde es wirklich, wirklich, wirklich schlimm." In der Klinik, in der sie mehrere Wochen verbrachte, arbeitete sie intensiv an sich selbst. Therapieformen wie "Shadow Work" und die Auseinandersetzung mit ihrer "inneren Kindheit" halfen ihr dabei, die emotionalen Wunden zu verarbeiten. "Ich war schon einmal gegen meinen Willen an solchen Orten und ich finde, das ist an sich schon ein Fortschritt", reflektierte die Popsängerin. Im Interview mit Vogue beschreibt Lily obendrein, dass ihr bevorstehendes Album von dieser schwierigen Zeit und der Beziehung zu David inspiriert ist: "Es gibt Dinge auf dem Album, die ich in meiner Ehe erlebt habe, aber das heißt nicht, dass alles wahr ist." Die Songs seien teils lediglich inspiriert von ihren Erfahrungen.

Nach ihrem Neuanfang in London ließ sich Lily in einem neuen Zuhause nieder, einem Apartment in einem sozialen Wohnungsbau, das sie seit Kindheitstagen fasziniert hatte. Die Gestaltung des neuen Wohnraums sei für sie eine therapeutische Erfahrung gewesen. Neben ihrer Karriere und persönlichen Projekten wagte sie kürzlich auch einen Vorstoß ins Dating, wie bekannt wurde. Auf der Promi-Dating-App Raya hofft die Sängerin auf frischen Wind im Herzen. Ihren Profiltext nimmt sie dabei mit einer ordentlichen Portion Selbstironie: Sie bezeichnet sich als "gesund werdende Süchtige" und "leidenschaftliche Co-Abhängige", wie die Daily Mail berichtete. Lily macht durch diese Schritte deutlich, dass sie dabei ist, ihr Leben nach schwierigen Monaten wieder in die Hand zu nehmen.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / lilyallen Lily Allen zeigt auf Instagram ihre neue Frisur

Getty Images Lily Allen und David Harbour, Juni 2021

Instagram / lilyallen Lily Allen, Sängerin