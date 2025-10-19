Hailey Bieber spricht Klartext über Selena-Gomez-Vergleiche

Hailey Bieber (28) macht in einem neuen Interview mit dem Wall Street Journal unmissverständlich klar, wie sehr sie die ständigen Vergleiche mit Selena Gomez (33) stören. Sie ist die Ex ihres Ehemanns Justin Bieber (31). "Es ist immer nervig, mit anderen verglichen zu werden. Das ist nichts, worum ich gebeten habe", erklärte das Model auf die Frage, wie sie die anhaltenden Diskussionen rund um eine angebliche Rivalität zwischen ihr und Selena wahrnimmt. Trotz einer Intervention durch ihre PR-Vertreterin entschied Hailey, das Thema direkt anzusprechen. "Ich glaube, es gibt Platz für alle. Ich empfinde keinen Wettbewerbsdruck gegenüber Menschen, die mich nicht inspirieren."

Schon in der Vergangenheit hatten sowohl Hailey als auch Selena mehrfach versucht, die Gerüchte um eine Fehde zu zerstreuen. Ein gemeinsames Foto der beiden auf einem Gala-Event im Jahr 2022 sollte die Wogen glätten, doch das Fan-Narrativ hielt sich hartnäckig. 2023 veröffentlichten die beiden sogar Statements, in denen sie ihre Anhänger dazu aufforderten, den gegenseitigen Hass zu beenden. Dennoch reißt die Debatte nach wie vor nicht ab. "Man hat keine Kontrolle darüber, was andere über einen denken", behauptete Hailey im Gespräch.

Mittlerweile haben sich die Prioritäten der Unternehmerin merklich verschoben: Seit der Geburt ihres Sohnes Jack Blues im August 2024 steht der Kleine für Hailey und ihren Mann Justin Bieber an erster Stelle. Auch Selena Gomez hat mittlerweile ihr großes Glück gefunden: Ende September dieses Jahres sind die Sängerin und der Musikproduzent Benny Blanco (37) Mann und Frau. Aktuell planen sie, eine Familie zu gründen – trotz Selenas unheilbarer Lupus-Erkrankung.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Hailey Bieber und Selena Gomez

Instagram / haileybieber Hailey Bieber feiert den ersten Geburtstag ihres Sohns

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025