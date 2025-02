Das wünscht Antonio Banderas seiner Tochter zur Hochzeit

Antonio Banderas (64) hat sich gegenüber dem Magazin People über die bevorstehende Hochzeit seiner Tochter Stella Banderas (28) geäußert und bewegende Worte gefunden. "Das Einzige, was ich will, wenn meine Tochter eine Beziehung und jetzt eine Ehe eingeht, ist, dass sie geliebt wird", erklärte der Schauspieler. Stella, die Tochter aus seiner Ehe mit Melanie Griffith (67), hatte ihre Verlobung bereits im August vergangenen Jahres bekannt gegeben, als ihre Mutter die erfreuliche Nachricht über Instagram teilte. Antonio zeigte sich glücklich und verriet außerdem, dass Stellas Partner nicht nur seine Tochter liebe, sondern auch von ihm sehr geschätzt werde. "Ich liebe den Mann, den sie heiraten möchte", fügte er hinzu.

Die baldige Hochzeit ist nicht nur ein freudiges Ereignis für Stella, sondern vereint auch die Familie hinter den Kulissen. Antonio und seine Ex-Frau Melanie pflegen trotz ihrer Scheidung ein freundschaftliches Verhältnis, und es wird erwartet, dass sie diesen besonderen Moment gemeinsam mit ihrer Tochter feiern werden. Stella ist das einzige gemeinsame Kind von Antonio und Melanie, die von 1996 bis 2015 miteinander verheiratet waren. Schon in der Vergangenheit betonte der Schauspieler, wie wichtig ihm familiärer Zusammenhalt sei und dass er versuche, ein liebevoller Vater zu sein, auch wenn er beruflich oft eingespannt ist.

Antonio, der in Blockbustern wie "Die Maske des Zorro" und anspruchsvollen Dramen gleichermaßen brillierte, ist seit jeher auch ein Mann mit starken familiären Werten. Stella, die sich eher zurückhaltend in der Öffentlichkeit zeigt, scheint von diesem familiären Fokus profitiert zu haben. Antonio lobte sie mehrfach in Interviews für ihre Bodenständigkeit und Stärke. Während Antonio aktuell in Filmen wie "Paddington in Peru" und dem Thriller "Babygirl" zu sehen ist, scheint er privat vor allem auf eines stolz zu sein: auf die junge Frau, die Stella geworden ist.

Instagram / stellabanderasgriffith Stella Banderas mit ihrem Verlobungsring und ihrem Partner Alex Gruszynski

Getty Images Stella Banderas mit ihren Eltern Melanie Griffith und Antonio Banderas im August 2012

