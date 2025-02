Antonio Banderas schwärmt von den Karrieren seiner Töchter

Antonio Banderas (64) hat jetzt in einem Interview Einblicke in die Beziehung zu seiner Tochter Stella Banderas (28) und seiner Stieftochter Dakota Johnson (35) gegeben. Obwohl der Schauspieler momentan mit Projekten wie seiner Musicalproduktion "Gypsy" in Madrid und Filmprojekten mit Nicole Kidman (57) beschäftigt ist, stehen seine Kinder stets im Mittelpunkt. Besonders stolz ist Antonio auf den Weg, den Stella und Dakota in der Filmbranche eingeschlagen haben: Während Stella sich hinter der Kamera entfaltet und sich auf Kurzfilme und Produktionen konzentriert, hat Dakota längst ihren Platz vor der Kamera gefunden und zählt zu den bekanntesten Schauspielerinnen ihrer Generation.

Antonio verriet in einem Gespräch mit Hello!, dass Stella "zu schüchtern" sei, um selbst als Schauspielerin aufzutreten. Stattdessen konzentriere sie sich lieber auf Produktionen wie Werbespots und Kurzfilme, mit der Aussicht, irgendwann ganze Spielfilme zu realisieren. Dakota hingegen habe sich "ihr eigenes Universum geschaffen" und stehe selbstbewusst im Rampenlicht. Der "Desperado"-Star ließ durchblicken, dass Dakota ihm gelegentlich beim Schauspielern Tipps gibt – und er diese durchaus gerne annimmt. "Sie meinte einmal: 'Ok Papi, aber sei vorsichtig, ich glaube, du gehst hier ein bisschen zu weit'", erinnerte sich der stolze Vater.

Auch in der Vergangenheit spielte Kreativität immer eine wichtige Rolle in der Familie des Schauspielers. Im Jahr 1999 drehte er den Film "Crazy in Alabama", in dem seine damalige Ehefrau Melanie Griffith (67) die Hauptrolle übernahm. Die siebenjährige Dakota gab hier ihr Filmdebüt und trat erstmals vor die Kamera. Stella hingegen war damals noch ein Baby und sorgte für unerwartete Dramatik am Set: "Jedes Mal, wenn ich 'Action' sagte, fing sie an zu weinen." Für Antonio und Melanie war der Dreh nicht nur ein künstlerisches Projekt, sondern auch eine Gelegenheit, das Filmemachen für ihre Kinder spielerisch zugänglich zu machen. "Das war für sie wie ein Spiel", erinnerte sich Antonio, der diese Erinnerungen bis heute schätzt.

Neben der Karriere seiner Töchter ist Antonio auch über deren Privatleben überglücklich. Erst vor wenigen Monaten verkündete Stella ihre Verlobung mit ihrem langjährigen Partner Alex Gruszynski. Antonio, der Alex seit dessen Kindheit kennt, war begeistert von der Verbindung der beiden. "Ich fühle mich großartig! Sie ist glücklich, ich bin glücklich", sagte er voller Stolz während der amfAR Gala. Seine Zufriedenheit mit seinem zukünftigen Schwiegersohn war offensichtlich, denn er schwärmte: "Er ist klasse!"

Getty Images Antonio Banderas und Dakota Johnson im November 2019 in Beverly Hills

Getty Images Dakota Johnson und Stella Banderas im Jahr 2013

Getty Images Antonio Banderas und seine Tochter Stella im Jahr 2019