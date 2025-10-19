Erstmals mit Kindern: Fiona Erdmann reist in den Libanon

Fiona Erdmann (37) startet gemeinsam mit ihrer Familie ein neues Abenteuer: Sie reisen für mehrere Wochen in den Libanon, die Heimat ihres Lebensgefährten Mohamad. Das Model war bereits in der Vergangenheit schon einmal dort – nun ist es aber das erste Mal, dass die Eltern ihren drei Kindern die Heimat ihres Papas zeigen. "Das letzte Mal, als ich hier war, war ich mit Leo schwanger. Für mich ist es total wichtig, dass meine Kinder auch die andere Seite ihrer Familie kennenlernen", erklärt Fiona gegenüber Promiflash.

Inzwischen sind Fiona und Moe dreifache Eltern von Leo, Neyla und Taj. Den Familienurlaub nutzen sie auch, um das kleinste Mitglied einem besonderen Menschen vorzustellen: "Mein Schwiegervater hatte Taj bis jetzt noch nicht kennengelernt. Das war uns wichtig, dass er nun seinen Enkel das erste Mal sieht." Für ihre Zeit vor Ort haben die Unternehmer aber auch noch andere Pläne. "Dann haben wir vor Ort auch noch einige Dokumente zu regeln [...]. Und wir sind auch dabei, nach Land und Ferienunterkünften hier zu gucken", verrät die 37-Jährige.

Fiona und Moe lernten sich in Dubai kennen, wo sie heute auch mit ihren gemeinsamen Kindern leben. Ihre Beziehung hielt die Influencerin lange aus der Öffentlichkeit heraus – erst als sie ihre Schwangerschaft bekannt gab, verriet sie auch, dass sie bereits eine Weile glücklich vergeben ist. Leo Luan erblickte im August 2020 das Licht der Welt, seine Schwester Neyla May folgte im Mai 2022 und Söhnchen Taj Léon machte das Familienglück im Februar 2025 komplett. Aber nur vorerst – den Wunsch nach einem vierten Kind schließt Fiona nämlich nicht aus.

Anzeige Anzeige

Fiona Erdmann privat Fiona Erdmann mit ihrer Familie, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Fiona Erdmann privat Fiona Erdmann bei ihrem Besuch im Libanon im Jahr 2020

Anzeige Anzeige

Fiona Erdmann privat Fiona Erdmann, ihr Sohn Taj und ihr Schwiegervater im Libanon