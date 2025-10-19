So viel Kohle gibt Kim Kardashian im Jahr für ihren Look aus

Kim Kardashian (44) hat ausgepackt – und zwar über ihr Glam-Budget. In der "Call Her Daddy"-Podcastfolge vom Mittwoch plauderte die Reality-Ikone mit Host Alex Cooper darüber, was Haare, Make-up und Co. wirklich kosten. Kim, die oft mit ihrem Team aus Star-Stylist Chris Appleton und Make-up-Pro Mario Dedivanovic unterwegs ist, schilderte, dass Produktionen wie "The Kardashians" die Beautykosten übernehmen, wenn sie arbeitet. Privat summiert sich das allerdings deutlich. Auf die Frage, wie teuer ihre Routine sei, meinte sie nach kurzem Zögern: "Es könnte eine Million Dollar sein." Das wären umgerechnet aktuell etwa 860.000,00 Euro. Gleichzeitig gestand sie lachend, einfache Preise nicht zu kennen: "Ich würde gern wissen, was so eine Milchpackung kostet."

Dass Glam bei Kim nicht mit einer Puderquaste erledigt ist, zeigen weitere Details. Für die Met Gala gab sie allein 3.895 Euro für Hautbehandlungen aus. Ihre gewöhnliche Hair-and-Makeup-Session dauert laut früheren Angaben zwei Stunden. Auf Social Media dokumentiert Kim außerdem knallharte Workouts und nimmt Fans mit ins Gym. Trainerin Melissa Alcantara trainiert mit ihr täglich ab 6 Uhr morgens rund zwei Stunden, sieben Tage die Woche. "Ich liebe es zu trainieren und ich hebe Gewichte – es ist meine Therapie", sagte Kim im Interview mit Vogue.

Abseits des Schminktischs beschäftigt Kim ihr Imperium. Mit SKIMS hat sie Beauty und Fashion fest im Programm und sorgt regelmäßig für Gesprächsstoff. Jüngst polarisierte eine Unterwäsche-Neuheit: Ein String mit Kunsthaar, angeboten in mehreren Farbtönen. Dazu passt, dass Kim bei Beauty zwar auf ein eingespieltes Team setzt, im Alltag aber klare Routinen pflegt. Als Mutter von vier Kindern teilt die Unternehmerin Einblicke in ihren Tagesablauf, der früh beginnt und durchgeplant wirkt. Reisen, Familienzeiten und Jobtermine wechseln sich ab, während sie zwischen Set, Studio und roten Teppichen pendelt. Die Balance gelingt mit Hilfe von Profis im Hintergrund und einer Portion Disziplin im Vordergrund – ob im Gym, auf Reisen oder beim nächsten großen Auftritt.

Getty Images Kim Kardashian im Juni 2025 in Venedig

Instagram / kimkardashian Unternehmerin Kim Kardashian, 2025

ActionPress / Backgrid Kim Kardashian während der Paris Fashion Week, Oktober 2025